Madagascar: Nosy-Be - Clôture en fanfares du festival Donia

Rideau sur Donia ! Un quart de siècle de festival a été ponctué par une ambiance des plus délirantes hier.

Ces trois derniers jours, le terrain d'Ambodivoanio a connu le passage de grosses pointures pour le plus grand bonheur du public Nosibéen. Entre une Tence Mena au top de sa forme, un D'Alvis qui a littéralement soulevé tout le stade grâce à son fameux «Tô » (« Tsy volan'ny babanao ») ou encore une Cisca complètement ardente, le public de l'île aux parfums a été transcendé dans une atmosphère de fête totale.

Hier encore, les groupes en quête de gloire ont pu se faire une idée de scène face à un public chaud et à l'affut des dernières tendances à l'image de Naej et H-vy. Pour leur part, Marolafy, les jumeaux betsileo ont fait connaitre leur « horija »en donnant un peu de douceur au festival. Quant à A-Kalo, son style fusionné a particulièrement marqué les esprits. Entre le Beko et le « salegy » mélangé aux rock teinté de rythme Antandroy, le groupe a tout simplement donné une sauce traditionnelle et une autre couleur à la soirée d'hier. Par ailleurs, la formation a fait office de trait d'union entre les rythmes binaires du « salegy » et le séga, plus ternaire de Magnian, le groupe réunionnais. Pour clôturer en beauté cet anniversaire, Fandrama, au top de sa forme, a fait cadencer les milliers de spectateurs sur les airs de son « salegygoma ». Cinq joursd'imprégnation dans un monde de musique tropicale d'aussi intenses que festifs restent la marque déposée du festival Donia.