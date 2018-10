Madagascar: Parti Fanorolahy - Soutien à Marc Ravalomanana

Les dirigeants du Parti Fanorolahy ont annoncé leur soutien à Marc Ravalomanana à la prochaine élection présidentielle.

A l'instar des autres formations politiques et associations, le parti Fanorolahy s'est également positionné. Après mures réflexions, ce parti a porté notamment son choix sur Marc Ravalomanana pour la prochaine élection présidentielle. La déclaration a été faite, avant-hier, à l'hôtel restaurant La Rotonde. Parmi l'assistance, l'on a pu remarquer la présence de Serge Zafimahova du Club Développement Ethique (CDE), Constant Raveloson ainsi que des députés pro-Ravalomanana. Lors de son intervention, un des dirigeants de Fanorolahy Zama Mino a notamment déclaré que « vu la situation qui règne dans le pays, Fanorolahy se sent triste. Le peuple n'en peut plus. Nous vous invitons toutefois à rester debout. Face à la détresse éprouvée par le peuple, nous allons soutenir à la prochaine élection présidentielle Marc Ravalomanana ». A lui d'expliquer également que, ce choix a été dicté par les nombreux « Zava-bita » réalisés par le fondateur de l'empire Tiko. Tout en soulignant au passage que la sécurité va régner avec le come back de Dada au pouvoir.

Encadrement technique. Notons que le président national de ce parti, en l'occurrence, José Randrianary est actuellement à l'étranger, plus précisément il a accompagné Marc Ravalomanana dans le déplacement de ce dernier à l'extérieur du pays, notamment aux Etats-Unis et en France. Pour en revenir au Fanorolahy, ce parti a multiplié ses descentes en différentes régions du pays, ces derniers temps. Une occasion pour cette formation politique d'initier les gens à cultiver des légumes entrant dans le cadre de la culture contre saison. Outre l'encadrement technique, ce parti n'a pas manqué également d'octroyer des engrais et des semences à certaines coopératives agricoles. « Fanorolahy » qui signifie guerrier, ne ménage pas son effort pour le développement économique du pays.