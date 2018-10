Madagascar: Loko race - Une journée dominicale amusante

Une ambiance chaleureuse et une atmosphère d'euphorie.

Anosy et le stade annexe étaient colorés hier. Des enfants accompagnés de leurs parents, des jeunes avec leurs amis, tout le monde se régalait. Les quatre heures d'ambiance étaient courte pour les participants.

Les quatre kilomètres plus colorés se sont déroulés avec une ambiance chaleureuse et une atmosphère d'euphorie. Tout le monde était content. «C'est la première fois que je participe à cette course colorée, et je m'en réjouis. Moi et mes amis avons attendu ce moment» affirme une jeune fille. Ce n'est pas la vitesse ni l'endurance qui compte, c'est un divertissement.

Vers 8h30, une foule portant des tee-shirts blancs est présente à Anosy. Ces personnes attendent que la fête commence. «Nous sommes réveillés à 5h30 pour nous préparer. On habite à Talatamaty et on ne veut pas rater ce moment, car l'année dernière, on n'a pas participé à cause d'un problème familial » affirme un jeune père de famille. Au stade annexe, le zumba a chauffé les participants. Les platines sous les mains, un casque audio sur la tête, Les dj sont les maitres de cérémonie.

Dans les bus ou dans la rue, on voit des personnes avec des poudres colorées au visage. Un succès pour l'organisateur. Près de 8 000 coureurs sont venus pour y participer.

« Mes enfants sont satisfaits, c'est en quelque sorte un grand amusement pour clôturer les vacances» affirme une mère de quarante ans. Selfie et des vidéo en directe sur les réseaux sociaux avec des visages colorés, des cries de joie, une ambiance de fête, c'est ce qui s'est produit hier à Anosy et ses environs.