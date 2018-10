Ile Maurice: Post-rapport Lam Shang Leen - Vers une radiation du barreau pour Teeluckdharry ?

L'avocat risque gros. Sanjeev Teeluckdharry sera-til radié du barreau ? La possibilité reste entière à en croire le secrétaire du Bar Council, Yahia Nazroo. Celui-ci explique que ce sera désormais à la Cour suprême de trancher le sujet. Cette démarche de l'Ordre des avocats est motivée par le fait que la profession a été «mise à mal», notamment après que le rapport de la commission d'enquête sur la drogue a été publié.

Par ailleurs, le Bar Council sera appelé à communiquer sa prise de position en Cour suprême aujourd'hui. Sanjeev Teeluckdharry réclamait, par le biais d'une Judicial Review, l'arrêt des proceedings de l'Ordre quant à sa conduite. Certes, sa demande avait alors été rejetée mais le Bar Council devra tout de même expliquer pourquoi la demande de l'ancien Deputy Speaker est injustifiée. L'affaire sera appelée devant le chef juge.

Une sanction juridique contre Sanjeev Teeluckdharry démontrerait qu'être avocat «demeure une profession noble». Le Bar Council a déjà informé l'ancien Deputy Speaker qu'il devra faire face à un prima facie case of a serious breach of etiquette by a barrister et ce en vertu de l'article 13 (3) de la Mauritus Bar Association Act. Le Bar Council a déjà envoyé ses exhibits au chef juge Kheshoe Parsad Matadeen.

Confiance du public

L'Ordre des avocats a énuméré tous les points, preuves à l'appui, qui justifient, selon cette instance, le fait que l'homme de loi a bel et bien violé l'article 2.3 (a) (iii) du Code d'éthique des membres du barreau. Un article qui stipule qu'un «barrister shall not engage in a conduct, whether in the pursuit of his profession or otherwise which is likely to diminish public confidence in the legal profession or otherwise bring the legal profession into disrepute».

Yahia Nazroo précise toutefois que la sanction pourrait être également moins sévère dans le cas où le chef juge ne serait pas convaincu par les exhibits déposés. «Me Sanjeev Teeluckdharry pourrait ne pas être autorisé à pratiquer pour une semaine, un mois ou un an.»

Est-ce que c'est le Bar Council qui recommande la sanction finale à la Cour suprême ? «Non. On assiste la cour dans la prise de décision. Toutefois, s'il y a d'autres développements ou s'il y a d'autres écarts de conduite, le Bar Council pourrait éventuellement recommander une sanction en attendant la décision finale de la Cour suprême», explique le secrétaire de l'Ordre.

Le bras de fer entre l'Ordre des avocats et le membre du Mouvement socialiste militant a débuté après que le rapport Lam Shang Leen a été rendu public. Sa conduite lors d'une conférence de presse serait, selon le Bar Council, une violation au Code d'éthique de la profession.

L'express a sollicité le principal concerné pour une réaction, dimanche. Sanjeev Teeluckdharry a fait comprendre qu'il ne pouvait faire aucun commentaire vu que l'affaire est «sub judice».