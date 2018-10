Madagascar: Andry Rajoelina - Concours de « start-up » pour les jeunes

Andry Rajoelina a rencontré de nombreux jeunes venant des quatre coins de l'île.

De nombreux jeunes venant des quatre coins de la Grande Ile ont assisté à l'évènement « Rise Up Mada ».

« Fihariana ». C'est le nom du concours pour l'entreprenariat des jeunes, initié par le président fondateur de l'« Initiative pour l'Emergence de Madagascar » (IEM), Andry Rajoelina. Au cours de l'émission « Rise Up Mada » qui s'est tenue samedi dernier à l'Arena Ivandry, le candidat « numéro 13 » pour l'élection présidentielle a annoncé le coup d'envoi dès le 13 octobre prochain du dépôt des dossiers de candidature pour les meilleurs jeunes souhaitant obtenir un financement pour le démarrage de leur projet de création d'entreprise. Selon ses explications, des financements de plusieurs milliards sont disponibles pour ce concours lancé avec le soutien de partenaires qui n'ont pas hésité à débloquer des fonds pour encourager l'entreprenariat malgache. Ce projet ne concerne pas uniquement les jeunes qui souhaitent créer des petites et moyennes entreprises, mais aussi à ceux qui souhaitent se lancer dans les grandes firmes nationales.. « Les gagnants de ce concours seront connus d'ici la fin du mois de novembre », a annoncé Andry Rajoelina. Les trois premiers bénéficieront d'un financement total de leur projet tandis que les 10 premiers du concours seront récompensés d'un crédit sans intérêt. Faut-il rappeler qu'à ses débuts, l'ancien président de la Transition a déjà été élu Meilleur jeune entrepreneur de l'année et Homme de l'année.

Sciences Po. Education, Emploi, Culture, Sports et Entreprenariat. Ce sont les quatre thèmes qui ont été évoqués durant cette rencontre du président fondateur de l'IEM avec des jeunes venant des quatre coins de la Grande Ile, entre autres, Manakara, Ambilobe, Antsiranana, Bekily, Menabe, Toliara et Antananarivo. Un moment d'échanges où des jeunes issus de toutes les activités, des étudiants, des enseignants et des chômeurs ont pu s'exprimer à propos des maux auxquels, la jeunesse malgache fait face actuellement. Pour sa part, Andry Rajoelina qui a créé sa première entreprise à l'âge de 19 ans, a partagé ses expériences et son vécu en tant qu'entrepreneur. Cette rencontre a également été une occasion pour lui d'apporter sa version des faits à propos de ce qui s'est passé à Sciences Po lors de son récent voyage à Paris. Pour que ses étudiants puissent avoir une vision plus large et ouverte en matière de pratique démocratique, c'est une pratique courante pour cette Institution de renommée internationale, d'inviter des personnalités qui ont eu un parcours atypique dans le domaine de la politique. Andry Rajoelina était le premier malgache à avoir été invité à présenter sa vision de la démocratie à Sciences Po. « Ne supportant pas cette situation, mes adversaires politiques ont tout fait pour empêcher la tenue de cette conférence, quitte à proférer des menaces à l'encontre des organisateurs que sont l'ASPA et New Polis... Si les étudiants français et africains ont affiché leurs intérêts pour la conférence, ce sont quelques élèves malgaches qui ont cherché à tout faire pour semer la zizanie autour de l'évènement », a-t-il expliqué. Il, c'est l'ancien président de la Transition, estime que « pour que notre pays puisse connaître le développement, un changement de mentalité est de mise ». Lors de cette rencontre à l'Arena Ivandry, Andry Rajoelina a déclaré que l'IEM propose de nombreuses solutions aux problèmes rencontrés par la Jeunesse malgache.