Madagascar: Chronique de Mickey - « Angaha io volan'i babanao ? »

Il semble que l'on entende assez souvent cette expression, non pas parce qu'elle fait partie des paroles d'une chanson à la mode, mais l'absence de morale devenue monnaie courante. Il n'y a pas de jour sans qu'on ne révèle pas de détournement de fonds et particulièrement ceux en provenance des bailleurs internationaux. Les batteries de mesures de contrôle de leurs utilisations ne désarment pas les bandits en col blanc. Leurs compétences à monter des demandes de financement de projets rivalisent avec leurs savoir-faire à les utiliser à leur propre profit, et ce avec désinvolture en plus. Pour eux, l'argent n'a pas d'odeur surtout s'il vient de l'étranger, c'est-à-dire de nulle part « Angaha io volan'i babanao ? »

En ces périodes de fin de règne, l'appétit devient voracité, on racle tous les fonds de tiroir, « le zéro budgéting » comme toujours. De toutes les façons, ils se disent, après les successeurs feront pareil et même avec un peu de chance, une crise postélectorale fera le grand lavage et l'on va remettre tous les pions à la case départ car celle correspondant à « Prison » ne figure pas dans la règle de ce jeu.

Un exemple pour montrer la légèreté avec laquelle, nos gouvernants traitent la gestion des fonds empruntés. Le projet « Santé pour tous » initié par l'US AID et financé par le secteur privé qui ressemblerait à une « petite » sécurité sociale à la française, va voir le jour à Madagascar. Toutes les études à cet effet ont été rondement menées comme toujours évidemment. Tout le monde se félicite du travail effectué. Seulement... seulement, le ministre de la santé, - l'ex - lors d'un atelier avec son personnel, a commis une faute monumentale qui peut laisser pantois plus d'un.

Lors des échanges, les délégués du personnel ont profité de l'occasion pour rappeler au souvenir du ministre des indemnités longtemps promises mais qui n'ont jamais été payées. Tout de go, l'interpellé répond : « Ne vous en faîtes pas, bientôt, il y aura l'argent du projet « Santé pour Tous » et vous aurez vos indemnités » Voilà comment sont détournés de leur destination les fonds décaissés. L'intention est peut-être louable parce qu'humaine pour le personnel mais, on fait fi de l'objectif du projet et de l'orthodoxie financière. Mais « angaha io volan'i babanao sa an'i neninao ? »

Il en est ainsi car « l'argent n'a pas d'odeur. Mais sent le profiteur » propos tenus à l'encontre de l'inventeur des taxes sur les toilettes publiques.