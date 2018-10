Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Plus que trois jours pour s'inscrire !

La Direction Générale du Trésor est un grand habitué de ces Jeux Corporatifs avec notamment son équipe de volley-ball qui fait figure de favori.

Les Jeux Corporatifs d'Antananarivo du 6 et 7 octobre au complexe de Vontovorona, abordent sa dernière ligne droite. Les retardataires auront tout juste trois jours pour s'inscrire.

Une édition 2018 très prometteuse car le cercle s'est encore élargi à d'autres entités qui seront à Vontovorona pour la première fois. De nouveaux noms apparaissent tels Filatex, Nogae, Omapi, Madagascar National Park et Bocasay. Sans doute séduites par le sérieux de l'organisation et le site cinq étoiles de la CNaPS, ces nouvelles têtes vont venir pour se faire plaisir.

Il y a également ceux qui reviennent après des années d'absence comme le Groupe Bolloré, mais aussi LOXEA qui remplace SICAM.

La presse au rendez-vous. Mais tous les fidèles de cet événement ont répondu présents. On citera les deux partenaires notamment la CNaPS et Midi Madagasikara, mais aussi VIVETIC, SICMA, NSC, Air Madagascar, Sheritt Ambatovy, Total, Aro, Auximad, Adema, Trésor, E-Tech Consulting, L'Express de Madagascar et l'Ordre des Avocats. Et la liste n'est pas encore close puisque les inscriptions se poursuivent pendant trois jours en non-stop au siège de la Fédération Malgache de Football, à Isoraka, ainsi que durant la matinée du jeudi 4 octobre au siège de la CNaPS à Ampefiloha où se tient également la séance de travail prévue à 14 h.

A noter que toutes les rencontres prendront fin le dimanche à 12 h par solidarité au football qui organise la finale de la Telma Coupe de Madagascar.

Place donc à la première course car il va sans dire que les premiers arrivés seront les premiers servis par cette campagne de sensibilisation à laquelle prennent part plusieurs organes de presse dont la TVM, RNM, Dream In, Viva, Ma-TV, Sky One, Les Nouvelles, Taratra, Kolo TV, L'Express, La Vérité, Ao Raha, et bien entendu Gazetiko et Midi.

Les règles du jeu

Tous les matches durant les Jeux Corporatifs se déroulent en 2 x 10 mn tant au foot à 7 qu'au volley-ball ou au basket ainsi qu'en tennis.

A la pétanque, une partie du pré-tour se dispute en 11 points et ce, valable pour les triplettes hommes qu'aux doublettes dames.

En belote, une partie se gagne à 150 points avec des matches de poules où les deux premiers se qualifient aux phases directes avec toutes les règles d'usage dont le trèfle et le Sans Atout en contre ainsi que l'absence de toute communication en cours de jeu.

Tous les contrôles se font sur présentation de la carte d'identité nationale sur une liste établie, et certifiée par le responsable du personnel de chaque société ou du président de l'association.

En cas de réserve de qualification sur un joueur donné, la CNaPS sera chargée de la vérification.