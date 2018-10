Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Ntsay Christian - Incident protocolaire au salon d'honneur d'Ivato

Ethique politique. Certes, en tant qu'ex-Chef d'Etat, Hery Rajaonarimampianina bénéficie encore des droits et avantages qui y conviennent. Force est toutefois de rappeler que, les Premières Dames ne bénéficient d'aucun droit. Après cet incident à Ivato, le cortège a pris la direction du Palais d'Iavoloha. D'après les informations, jusqu'ici, la famille de l'ex-président continuerait d'occuper le Palais d'Etat d'Atsimondrano. Ici, le conditionnel est de rigueur. Cela fait partie de ses droits mais en tant que candidat à l'élection présidentielle, un minimum de respect de l'éthique et de déontologie politique est de rigueur. L'on sait que le président par intérim Rivo Rakotovao a choisi le Palais d'Ambohitsorohitra comme bureau. Selon nos sources, le Secrétariat Général auprès de la Présidence et bon nombre des fonctionnaires ayant travaillé à Iavoloha ont été priés de déplacer leur bureau du côté d'Ambohitsorohitra. Un déplacement qui provoque pourtant des dépenses supplémentaires à l'Etat avec l'achat de nouveaux meubles et divers fournitures de bureau. De son côté, la famille Rajaonarimampianina n'est pas encore revenue à sa maison à Tsimbazaza jusqu'ici. Les proches de l'ex-président ne font qu'y passer de temps en temps.

Un peu moins d'un mois, 23 jours pour être exact, après avoir déposé sa lettre de démission auprès de la Haute Cour Constitutionnelle, Hery Rajaonarimampianina se comporte toujours comme un président en exercice. Hier, le candidat « numéro 12 » a provoqué un incident protocolaire à l'Aéroport international d'Ivato. Un scandale s'est produit lorsque le porte-fanion du « Hery Vaovao ho an'i Madagasikara » était arrivé au salon d'honneur dudit Aéroport au même moment que l'équipe de la Primature qui y était aussi présente pour accueillir le Premier ministre Ntsay Christian. Si les proches collaborateurs du Chef du gouvernement étaient sur place pour accueillir ce dernier qui était de retour après une mission dans la Région Boeny, Hery Rajaonarimampianina quant à lui, était présent sur le lieu pour accueillir son épouse Voahangy Rajaonarimampianina qui rentrait d'un voyage à l'étranger. Le ton est monté. Un Officier Général qui s'avère être le Chef d'escorte de l'ancien locataire d'Iavoloha a demandé à l'équipe de la Primature de quitter le salon d'honneur car « la Première Dame allait arriver ». Pour éviter un scandale, l'équipe de Ntsay Christian a quitté le salon d'honneur. A son arrivée à Ivato, ce dernier était obligé de sortir par l'issue réservée aux passagers des vols réguliers nationaux. Pour leur part, Voahangy et Hery Rajaonarimampianina ont quitté l'Aéroport d'Ivato sous escorte et dirigé par un motard.

