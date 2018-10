Madagascar: Do Rajohnson - Ambiance conviviale jusqu'au petit matin !

Face à un Do Rajohnson des meilleurs jours, le public venu nombreux au SK Melody à Mandriamberon n'ont pu que se laisser transporter dans son feeling.

Petit voyage dans le temps, lorsque Do Rajohnson reprend les anciennes chansons de ses débuts, toujours avec cette mélodieuse composition qu'on connaît de lui. A l'entrée, les fans s'empressaient et faisaient la queue pour prendre une photo avec l'artiste. Timidement d'abord, mais après quelques clichés, les fans étaient plus détendus pour faire poser avec leur idole. Mais c'était surtout dans la salle que l'ambiance a été au rendez-vous. Tantôt des chansons langoureuses, qui inondaient la salle d'une sorte de romantisme, tantôt des titres plus enjoués qui ont invité l'assistance à danser sur la piste. Côté invités, Belah « vazo miteny » et Parson Jacques étaient venus pour partager quelques morceaux avec Do Rajohnson. Une fratrie artistique et une complicité entre ces chanteurs de la même génération qui ont plu au public.

A 3h30 du matin, la musique continuait et les musiciens étaient encore bel et bien là, accompagnant les plus téméraires à monter sur scène lors d'un open mic. Car avec l'insécurité qui règne actuellement, les noctambules ont préféré rester dans la salle et apprécier la musique plutôt que de rentrer à la maison, à la merci des bandits de la nuit. Et puis, de toute façon, l'ambiance était telle qu'il valait mieux s'amuser jusqu'au petit matin !