Mali: Banques - La BDM-SA se rapproche davantage de ses clients à Bamako

Le Groupe bancaire de la Banque de Développement du Mali (BDM-Sa) a procédé, la semaine dernière, à l'ouverture effective de deux nouvelles agences à Bamako. L'une est située à Sébénicoro et l'autre à Kalaban-Coura, respectivement en Communes IV et V du District.

L'ouverture de ces nouvelles agences va rapprocher la banque de ses clients et leur offrir un service de qualité avec des produits sophistiqués et personnalisés.

Située sur la voie principale de Sébénicoro, après le marché en allant vers Kanadjiguila, cette nouvelle agence propose aux clients l'ensemble des produits et services disponibles à la BDM. Aussi, c'est la même mission assignée à celle de Kalaban-Coura, située sur la route de l'Aéroport international Président Modibo Keita.

Lors de l'ouverture de ces agences, le directeur général de la BDM-Sa a fait étalage des opportunités d'opérations bancaires « Comme dans toutes les agences, il sera possible d'effectuer les opérations bancaires classiques, allant de l'ouverture de comptes, aux opérations de crédits, en passant par les différents services de transferts, de retraits, etc. Un personnel jeune et dynamique sera à la disposition de la clientèle pour diligenter toutes les opérations bancaires » fait savoir Bréhima Amadou Haïdara.

Avant d'ajouter : « le Groupe BDM multiplie ses efforts dans le cadre de sa stratégie d'implantation, non seulement à l'international mais aussi et surtout dans notre pays, pour offrir un service de qualité avec des produits sophistiqués et personnalisés, à tous ses clients ».

Par ailleurs, il a fait cas du défi majeur auquel la BDM est confrontée. Pour lui, il s'agit de trouver l'équilibre entre son développement harmonieux et sa compétitivité donc sa profitabilité tout en ayant à l'esprit la satisfaction de sa clientèle.

Enfin, le Dg Haïdara a confié aux autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières de Sébénicoro et celles de Kalaban-Coura ces nouvelles agences, avant de formuler le vœu qu'elles participent au rayonnement de leur Commune.