Gabon: Législatives 2018 - « La libération des prisonniers politiques » au cœur de la campagne de Ntoutoume Ayi

Le candidat (UN/RHM) compte axer son mandat de député sur le progrès démocratique et la bonne gouvernance. Le 29 septembre, sous une pluie battante, le discours de Ntoutoume Ayi a captivé le public.

Angondjé (Châteaux) a vécu, samedi soir, l'ouverture de campagne du canditat Jean Gaspard Ntoutoume Ayi. Cette cérémonie aux couleurs solennelles s'est tenue en présence de Zacharie Myboto, président du parti Union Nationale (UN), ainsi que d'Alexandre Barro Chambrier, leader du Rassemblement Héritage et modernité (RHM). Les deux camps se sont alliés pour présenter une liste commune pour traverser ces élections. Le défenseur des droits de l'Homme, Marc Ona Essangui, président de l'ONG Brain Forest, a aussi marqué la rencontre par sa présence.

En liste avec Jeanne-Marie Ndouna Depenaud, sa suppléante, Ntoutoume Ayi est en course pour l'Assemblée nationale au deuxième siège de la commune d'Akanda. Pour lui, cet engagement n'est pas opportuniste, mais il est une conviction, celle de lutter pour la démocratie au Gabon : « Notre ambition est d'ouvrir une ère nouvelle en réalisant la première alternance de l'histoire politique de notre pays. Nous le disons parce que nous y croyons. Nous l'espérons parce que nous avons à cœur de conduire la vaste et difficile entreprise de redressement national ».

La libération des prisonniers politiques. « Je l'ai annoncé et je le redis ici. Peu importe l'ordre du jour, le carcan protocolaire ou les dénégations des uns et des autres, cette question sera traitée en priorité. Oui, n'en déplaise à nos adversaires du PDG et alliés, Bertrand Zibi, Frédéric Massavala, Pascal Oyougou, Hervé Mombo-Kinga et bien d'autres sont en prison du fait de leurs opinions politiques. Ils sont donc des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques. Et nous ne pouvons l'accepter », a annoncé l'ancien porte-parole de Jean Ping. Il a aussi confié au public que dès le début de son mandat de député, il compte publier son patrimoine personnel, ainsi que sa déclaration annuelle de revenus ; il mettrait également à la disposition du public chaque projet ou proposition de loi et en discuter avant leur vote lors de séances publiques à sa permanence. Son prochain meeting est prévu pour ce 1er octobre à 15h à l'hôtel de ville d'Akanda.