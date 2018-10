Angola: Message de félicitations du Président angolais à son homologue botswanais

Le nouveau gouvernement d'Angola a fait de la transparence et de la réforme économique son manifeste tant… Plus »

« En cette date de grande signification pour votre pays, j'ai le plaisir de constater les progrès enregistrés en faveur de la consolidation de la démocratie et son développement économique et social, contribuant, de cette manière, au renforcement de notre projet commun de l'intégration régionale », écrit João Lourenço.

Dans la missive, le Président angolais formule les vœux de bonheur et de prospérité au peuple du Botswana, et réitère le souhait de continuer à travailler avec son homologue pour concrétiser les aspirations de stabilité et de progrès de deux pays.

