Maroc: Coupe arabe - Le WAC revient de loin et le Raja assure l'essentiel

Les deux représentants du football national en Coupe arabe des clubs champions, fraîchement baptisée Coupe Zayed, ont décroché en cette fin de semaine leurs billets pour le tour des seizièmes de finale. Si la qualification était pratiquement acquise pour le Raja, pour le Wydad, les choses ont été beaucoup plus compliquées face à la redoutable formation libyenne d'Ahly Tripoli.

Après avoir compromis leurs chances de qualification en étant accrochés un partout à l'aller, les Rouges étaient dans l'obligation de renverser la tendance vendredi au stade Radès en vue de prolonger leur campagne dans ce tournoi copieusement doté en millions de dollars.

La mission a été donc des plus claires pour les Wydadis qui ont abordé la partie pied au plancher, trouvant la faille dès la 11ème minute suite à une réalisation de Mohamed Ounnajem. Sauf que ce n'était que partie remise, puisqu'à la demi-heure de jeu, l'équipe libyenne est parvenue à remettre les pendules à l'heure par l'entremise d'Anis Mohammed.

Le WAC, sous la conduite, le temps de ce match, des intérimaires Noël Tozi et Moussa Ndaw, a beau manœuvrer sans pour autant réussir à doubler la mise pour que les deux protagonistes recourent aux tirs au but afin de se départager. Et lors de cette séance, les partenaires de Mohamed Nahiri se sont montrés mieux appliqués que leurs adversaires libyens pour s'impopser en fin de compte sur le score de 4 à 2.

Comme précité, le Raja n'a pas eu à appuyer sur le champignon en vue de se qualifier au stade des seizièmes de finale, sachant que le tirage au sort de ce tour sera effectué samedi prochain en Arabie Saoudite.

Les Verts avaient fait l'essentiel en dehors de leurs bases lors de la première manche remportée sur la marque de 2 à 1. Au match retour devant leur public, ils s'étaient contentés de gérer, scorant en premier par Zakaria Hadraf (51è) avant que l'équipe libanaise de Salam Zgharta n'égalise au temps additionnel (90+2) grâce à un but d'Amadou Nias.

Ce fut un bon test de mise en jambe pour les Rajaouis en perspective de l'important match de mercredi prochain à Aba contre les Nigérians d'Enyimba pour le compte des demi-finales aller de la Coupe de la CAF.

En ce qui concerne le match de la demi-finale retour, le Raja est en droit de pousser un ouf de soulagement après avoir appris que ledit match, prévu le 24 octobre, aura lieu au Complexe Mohammed V à Casablanca qui ne sera fermé pour suite de travaux de réfection qu'après cette date.

René Girard aux commandes du WAC

Le WAC vient de s'attacher les services d'un nouvel entraîneur, en la personne du technicien français René Girard.

Il succède ainsi au Tunisien Fouzi Benzarti, sachant que la période d'intérim qui a duré un peu moins de deux mois a été assurée par Abdelhadi Sektioui.

Girard, qui avait coaché de par le passé les clubs français de Nantes, Lille, Nîmes ou encore Montpellier avec lequel il avait remporté la Ligue 1 en 2011, débarque au WAC et sera assisté par deux de ses compatriotes Nicolas Girard et Gérard Bernardet, rapporte le site officiel des Rouge et Blanc, wac.ma.

La même source ajoute que le préparateur physique du club, le Tunisien Nabi Manaf, et l'entraîneur des gardiens de but, Karim Sbaï, ont conservé leurs postes respectifs au sein du staff technique.