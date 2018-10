Seychelles: Nouvelle recherche généalogique établissant des liens familiaux entre la Réunion et les Seychelles

Cette mission de découverte du lien ancestral n'est pas la première du Cercle généalogique de Bourbon. En octobre 2016, six résidents de la Réunion ont rencontré leurs cousins seychellois qu'ils ont retrouvés sur La Digue, la troisième île la plus peuplée des Seychelles.

Parmi eux, Jean Corsair François Hodoul - né en 1765 et décédé en 1835 - qui a construit le Château des Mamelles. Reiny Jean d'Argent, notaire né en 1773 et décédé en 1834. Parmi eux figure aussi le mystérieux Pierre-Louis Poiret, fils présumé du roi Louis XVI qui a fui la Révolution française qui a débuté en 1789.

M. Majesté-Larrouy a ajouté que «cette mission nous permet d'en savoir plus sur notre histoire indo-océanique et nos origines françaises. Indirectement, cela sensibilisera à la préservation du patrimoine culturel national. "

La mission généalogique a lieu dans le cadre de la coopération Réunion-Seychelles. Le projet est financé par le conseil du comté de la Réunion et le Cercle généalogique de Bourbon. Il est soutenu par l'ambassade de France et le Conseil des monuments nationaux des Seychelles.

La première installation aux Seychelles - un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental - remonte à 1770, lorsque les premiers habitants de l'île se sont installés sur Sainte-Anne. Le groupe comprenait des Français et leurs esclaves, Indiens et Africains.

