Tunisie: Le sens derrière le diaphane et l'anodin

Prêter main-forte à l'île des songes

Ce n'est pas son genre d'abandonner. A partir de rien, elle fonde le Festival d'humour de Djerba, l'île des songes, inspiré du Festival de Marrakech. Le but n'est pas uniquement culturel car Samia est activiste à sa manière et affiche clairement son ambition de participer à booster le tourisme dans son île natale. Ce n'est pas facile. On le comprend quand elle rend hommage à son assistante qui se dévoue dans la difficile administration d'un tel événement où ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes.

Les difficultés ne sont pas seulement techniques pour cette professionnelle du second degré. Une innocente anecdote sur un plateau se transforme en campagne de haine. Des histoires rocambolesques rappellent à cette artiste habituée à la rigueur française (son pays d'accueil) que son pays natal (la Tunisie) vit sur un autre rythme et une autre logique. «Nous aurions pu faire beaucoup mieux si seulement nous avions été soutenus», regrette-t-elle avant de changer de ton une page plus loin. Car sa persévérance se révèle payante et le second Festival de Djerba tape dans le mille. Elle est aux anges : «Cette reconnaissance de la part des 'miens' est une des choses les plus belles que je vis... surtout ceux résidant à l'étranger qui ont vu en moi un symbole de la réconciliation».

Pour les deux rives de la méditerranée, elle représente déjà le melting-pot auquel beaucoup aspirent quand une vidéo d'elle devient virale sur les réseaux sociaux après l'attentat conte Charlie Hebdo, en janvier 2015. Elle y fustige vertement les «islamistes-djihadistes-pianistes-cyclistes», créant un buzz non prémédité qui lui vaut d'innombrables apparitions dans les médias. Elle résume : «Je déteste la victimisation et le repli sur soi... C'est à la même époque que je vois débarquer dans mon public ces franco-français qui rigolent en mode 'vibreur' et que je rêvais d'atteindre».

Le privilège de l'amour

Ce n'est pas une privilégiée. Une famille moyenne, une vie moyenne, des études moyennes, une culture moyenne... Rien ne présageait, au départ, qu'elle allait avoir une voix que des millions ont plaisir à entendre.

Seulement, ce statut moyen généralisé ne l'a pas empêchée de voir juste. Malgré son jeune âge, elle a l'intelligence de ne pas laisser passer sa chance quand son prof de théâtre, impressionné par son entrain, lui propose de participer à ses cours hors lycée. Ce n'est pas seulement un déclic où elle se donne corps et âme à cet apprentissage, mais aussi un appel du destin. C'est là, au voisinage des chères planches où elle fait de grands pas dans le fourbissage de ses armes, qu'elle reçoit le privilège de l'amour après n'avoir connu que des «tarés» indignes de ce Moi si singulier qui est le sien.

Bien plus profond qu'une simple idylle, c'est une relation vraie, faite d'admiration mutuelle et de saisissement ; la rencontre de son âme sœur. La success story de Samia se forge au rythme du Conservatoire qui se révèle une déception, du voile qui éveille en elle la pérennité de la tradition, de la comédie qui fleurit dans le bénévolat... Et elle avance : «Plus je joue mon spectacle, plus je peaufine l'écriture, je donne du sens à ce que je transmets, je ne souhaite pas seulement faire rire... ».

A force de travail, et pas de simple chance comme elle essaye de nous en convaincre, elle est invitée partout à jouer ; en France, Belgique, Suisse, Maroc, Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire, Gabon, Cameroun, Burkina Faso, Canada, Angleterre, Irlande...

Des expériences plurielles qui ne lui font jamais oublier ses origines et ses derniers feuillets sont un hommage à sa mère disparue qu'elle identifie à Djerba, la terre que toutes deux chérissent : «C'est pour elle que je me bats, pour mon île, pour faire vivre le festival et qu'il prenne de l'ampleur... ». Plus que jamais, Samia ne perd pas le nord.

Femme de couleurs, 215p., mouture française

Par Samia Orosemane

Editions First, 2018

Disponible à la librairie Al Kitab, Tunis.