Tunisie: Mohamed Mkacher,entraineur du stade tunisien - «Adepte de l'école française»

Personnellement, j'ai beaucoup appris en tant que joueur de l'ESS, du CA et de l'équipe nationale sur les émérites coaches Zouaoui, Benzarti, Kasperczak, Lemerre, Scoglio, Souayah et j'en oublie, qui ont le mérite de m'avoir inculqué les bases fondamentales de notre métier.

Le fait d'avoir évolué sous la houlette de ces grands noms m'a procuré une grande culture footballistiqsue qui, ajoutée à mes diplômes, constitue l'essentiel de mon bagage professionnel.

Car je pense que mon diplôme CAF «A» et celui obtenu en 2013 en Allemagne (B) dans lequel j'étais major de promotion sont insuffisants sans l'expérience vécue avec tous les entraîneurs sous la férule desquels j'ai évolué. On a tout le temps besoin de ce retour d'expérience qui revient sans cesse, notamment à l'entame de la carrière.

Pour ce qui me concerne, je me considère comme l'un des disciples de l'école française chapeautée en Tunisie par Henri Kasperczak et Roger Lemerre. Cette école a fait ses preuves surtout sur le plan de la rigueur tactique.

Pour preuve, les deux coupes du monde remportées par la France au cours des vingt dernières années.

Même sur le plan local, ces deux grands entraîneurs sont parvenus à marquer d'une pierre blanche l'histoire du football tunisien avec des qualifications à la Coupe du monde et le triomphe dans la CAN de 2004».