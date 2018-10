Tunisie: Khaled Mouelhi, Entraîneur - «Du coach révolutionnaire à l'innovateur singulier»

En football, pour un technicien nouvellement intronisé, il y a tout d'abord la théorie avant de se lancer dans la pratique.

Par la suite, il faut ranger les bouquins et s'atteler à exercer en appliquant ce qui nous a été enseigné. Bien sûr, plusieurs paramètres doivent être pris en compte comme la communication interactive avec les joueurs. Se projeter sans aller plus vite que la musique. Faire en sorte que la notion de groupe, la cohésion d'ensemble et la sérénité soient omniprésents dans la vie de l'équipe. Et, surtout, ne jamais douter mais toujours stimuler.

Bref, nous devons faire bien attention à ne pas transmettre de l'anxiété à des joueurs appelés à se remettre en question de manière régulière. Le football de haut niveau demande une attention et un engagement permanent de tout technicien qui se respecte. C'était le cas avant, c'est le cas aujourd'hui et ce sera le cas demain. Certes, de nos jours, les moyens, les supports et les techniques ont évolué. Mais si la science et la technologie s'invitent désormais au sein du monde du ballon rond, d'anciens coachs étaient des précurseurs car ils ont surtout utilisé les ressources à leur disposition pour développer de nouvelles pratiques.

Celles-ci ont par la suite été reprises par les jeunes générations.

Ce qui transformé le jeu en profondeur. Bien entendu, ce fut fait sans que ces innovateurs récoltent forcément un palmarès à la hauteur des changements qu'ils ont initiés...

Nous autres techniciens de la nouvelle vague, comme on dit, devons avoir avant tout et toujours soif d'apprendre.

S'imprégner de ce qui se fait de mieux dans le domaine technique tout en s'abreuvant des grands principes inculqués par les pionniers. Je crois que plusieurs entraîneurs chevronnés méritent cette distinction, soit celle d'un technicien qui a fait évoluer le football tunisien, qu'il soit autochtone ou étranger.

A leur tour, les jeunes coachs exerçant actuellement en Tunisie, à l'instar de Lassaad Dridi, Chiheb Ellili, Maher Kanzari, Montassar Louhichi, Nabil Kouki, Mohamed Kouki, Adel Sellimi, Mohamed Mkacher et j'en passe doivent à leur tour faire preuve d'audace tout en n'oubliant pas les constantes et les préceptes empiriques.

En clair, je pense que de nos jours la nouvelle génération en place est en train de s'atteler à renverser un certain paradigme, soit cette façon commune de voir les choses. Dans le monde du coaching de haut niveau, il y a certes des valeurs partagées, des manières de faire dans un espace et un temps donnés. Mais il faut toujours agir selon le profil de joueurs sous la main, le niveau de forme d'ensemble et le degré de motivation générale.

Actuellement je pense que la jeune vague se plie avec plus de zèle aux obligations élémentaires de la profession. Et c'est à saluer».

«D'une idée innovante à la clé de voûte de son système»

«Vous savez, dans le microcosme de notre football, nul besoin pour être considéré comme un praticien révolutionnaire d'avoir soi-même initié une pratique ou une idée. En revanche, inventeur ou non, le révolutionnaire est celui qui a fait sienne une idée innovante. Qui se l'est appropriée, en a fait le cœur de sa philosophie de jeu ou la clé de voûte de son système.

Qui de nous autres techniciens encore en apprentissage ne rêve pas de marquer son passage dans un club, concourir à mettre en place un football qui repose sur le mouvement et la permutation des postes. Faire en sorte que chaque joueur de champ participe indifféremment à l'attaque et à la défense en fonction des actions de jeu. Insister à l'entraînement pour que les postes de défenseurs et d'attaquants ne soient pas séparés. Beaucoup de coachs tunisiens de la place souscrivent à cette philosophie de jeu avec plus ou moins de succès, quoique cela dépend aussi de la qualité des joueurs sous la main. Parfois, c'est la dure loi du football qui prend le dessus. Il faut comprendre par là que les audacieux parmi les coachs ne sont pas forcément les plus primés. Ils apportent seulement des ruptures tantôt dans un cadre forcément contraint, celui du terrain de jeu».

«La dimension psychologique»

«Globalement, les jeunes entraîneurs de la place ont utilisé les ressources à leur disposition pour modifier le jeu en profondeur, et résoudre le même problème que leurs aînés.

Bref, innover est avant tout une question de convictions mais pas seulement. Certains aussi s'attellent à privilégier le jeu à l'enjeu, quitte parfois à faire passer les émotions avant la victoire elle-même. En clair, encore et toujours, les entraîneurs professionnels ont leur influence sur les résultats de leur équipe.

Enfin, pour clore ce tour d'horizon relatif aux générations de coachs qui se chevauchent, il est important de préciser qu'avant, le travail physique restait la préoccupation majeure.

À ce socle s'est ajouté tout d'abord un travail technique, puis, à un degré nettement moindre, tactique. La dimension psychologique de l'entraînement n'était que rarement abordée, que ce soit lors des stages nationaux ou les entraînements quotidiens.

Ainsi, malgré toutes les influences potentielles, les méthodes d'entraînement empruntent toujours aux conceptions originelles des années d'origine. Sauf que maintenant, il n'y a plus de place à la démagogie. Le discours avec les joueurs doit être unitaire via une attitude protectrice. La donne psychologique doit être le curseur sur lequel on se base pour fédérer les joueurs et tirer le meilleur du groupe sous la main».