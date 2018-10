Tunisie: Mortadha Mansour interdit de toute activité

«Pour une surprise, c'en est bien une, et de taille, avoue-t-il. Cette valse des entraîneurs en début… Plus »

«La décision finale sera rendue fin novembre après la dernière visite d'inspection du cabinet d'audit Roland Berger et de la CAF», a précisé l'organisation panafricaine. Une commission mixte de la CAF et de la Fifa, qui a placé la fédération camerounaise sous sa tutelle, se rendra au Cameroun «pour étudier les questions de sécurité», a-t-elle ajouté.

Selon le journal français France Football, la Confédération africaine de football ne prendra sa décision finale sur le pays qui abritera l'organisation de la CAN 2019 qu'à la fin du mois de novembre 2018. Ainsi on doit attendre encore deux mois pour savoir si cette compétition aura lieu au Cameroun ou pas. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, a déclaré vendredi au journal Le Monde qu'aucune décision sur le retrait ou non de l'organisation de la CAN au Cameroun ne serait prise avant la fin des élections présidentielles de ce pays le 7 octobre.

