Tunisie: Coup de tonnerre à Radès...

Cette fois-ci, c'est Henchi qui a crucifié l'adversaire par un but signé à la 88e de jeu. Gafsa est à genoux, Radès est en pleine effervescence. Un autre favori a raté le coche récemment.

L'Avenir Sportif de La Marsa n'arrive décidément pas à décoller. Encore une fois, les banlieusards du Nord ont été tenus en échec par le Sfax Railways Sports cette fois-ci, au Chtioui même.

Sami Naouali a ouvert la marque pour les locaux à la 21e sur penalty. Puis, Bilel Sassi a rétabli l'équilibre à la 78e.

Coup de tonnerre aussi à l'Ariana où l'ASA a battu l'Espérance Sportive de Zarzis grâce à un but salvateur de Alaâ Harbaoui à la 64e. L'ASA se rebiffe, tel est le constat pour les Arianais. Zarzis, à son tour, devra vite se remettre en selle, en vue de ne pas se faire distancer. Comme attendu, les explications entre le CS Korba et l'AS Soliman, d'une part, et l'ES Hammam-Sousse face au SC Ben Arous, d'autre part, furent équilibrées à plus d'un titre. Nul blanc à l'issue de ces deux confrontations. L'Olympique de Béja, à son tour, n'a pas laissé passer l'occasion pour monter en grade lors de la réception de l'ASD. Les Insulaires ont dû s'avouer vaincus suite aux buts de Firas Aifia en début de match, et Amir Dridi sur penalty lors du money time. Chez les Insulaires de l'ESJ, on manque réellement de force de pénétration. L'ESJ a ainsi été tenue en échec par l'US Siliana (0-0). Ce n'est pas le cas du COM qui émerge et se positionne de nouveau. Médenine a ainsi battu l'ASOE (2-1). Achraf Jomaâ et Trabelsi (sur penalty à la 95e) ont permis à Médenine de gagner. Cherif Kechrid a, quant à lui, réduit à un moment le score pour Oued Ellil vers la 25e.

Chebba s'empare du leadership !

Du côté de Chebba, le CSC a réalisé la bonne affaire de la journée, en venant à bout de CS Djebeniana (1-0) suite à un but contre son camp de Sadok Ben Salem. Le Stade Sportif Sfaxien, à son tour, a été tenu en échec par le SA Menzel Bourguiba un but partout.

Kaïs Trabelsi, sur penalty d'entrée de jeu, et Habib Hamada ont été les buteurs de ce match. Idem à Kasserine où l'ASK n'a pu venir à bout de Jendouba. Score final, un but partout après des réalisations de Lassaâd Chaâbani et Haythem Ben Salem. Enfin, l'Olympique Sidi Bouzid a dû cravacher dur pour épingler une courageuse équipe de l'OC Kerkennah. La délivrance est venue de Bahaeddine Brahmi, buteur à la 92e de jeu!

Résultats

Poule A

AS Marsa-Sfax RS : 1-1

AS Ariana-ES Zarzis : 1-0

CS Korba-AS Soliman : 0-0

O Béja-AS Djerba : 2-1

ES Jerba-US Siliana : 0-0

CO Médenine-AS Oued Ellil : 2-1

Poule B

ES Radès-EGS Gafsa : 1-0

ES Hammam-Sousse-SC Ben Arous : 0-0

CS Chebba-CS Djebeniana : 1-0

SS Sfaxien-SA Menzel Bourguiba : 1-1

AS Kasserine-Jendouba Sport : 1-1

OSidi Bouzid-CO Kerkennah : 1-0

Classement

Groupe A Pts

1) Olympique de Béja 6

2) ES Jerba 4

-) Association S Ariana 4

-) AS Soliman 4

5) Espérance S Zarzis 3

-) Av S Oued Ellil 3

-) Club O Médenine 3

8) Avenir S Marsa 2

9) C Sportif de Korba 1

-) US Siliana 1

-) Sfax Railways Sports 1

12) A Sportive de Djerba 0

Groupe B Pts

1) CS Chebba 6

-) ES Radès 6

3) A. Sportif Kasserine 4

4) El Gawafel S Gafsa 3

-) O Sidi Bouzid 3

6) Jendouba Sport 2

-) SA Menzel Bourguiba 2

-) Stade Sportif Sfaxien 2

-) SC Ben Arous 2

10) ESHammam-Sousse 1

11) Club S Djebeniana 0

-) OC Kerkennah 0