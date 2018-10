Sénégal: La BAD exhorte les acteurs à plus d'engagement pour accélérer la capacité d'absorption des ressources

Comme tous les ans, 6 00 sportifs professionnels et amateurs ont parcouru quatre kilomètres à la nage pour… Plus »

Compte tenu de l’ampleur des attentes, la Directrice générale du bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Ouest de la BAD appelle toutes les parties prenantes à faire preuve d’imagination et d’audace pour l’atteinte des objectifs.

Selon l’économiste de BAD, cette revue a permis de confirmer la pertinence des axes de la coopération entre les deux parties autour de deux piliers du DSP à savoir l’appui à la transformation agricole, le renforcement des infrastructures de soutien à la production et la compétitivité, notamment l’énergie et les transports.

Ceci à travers sa contribution au financement de tous les grands projets structurants comme le Train Express Régional (Ter), l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd), l’Autoroute à péage de Dakar, le Projet rizicole de la compagnie agricole de Saint-Louis du Sénégal, la construction du pont de Rosso et celui de la Trans-Gambien et le Programme de modernisation des villes (Promovilles).

La Banque africaine de développement (Bad) exhorte le gouvernement du Sénégal ainsi que l’ensemble des acteurs à plus d’engagements et de détermination pour renforcer la capacité d’absorption des « importantes » ressources disponibles.

Copyright © 2018 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.