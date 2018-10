Tunisie: Qu'en est-il du Centre antidopage tunisien ?

Certains soutiennent que c'est le mauvais sort, la malédiction qui font que quelques-uns de nos champions finissent mal et que tout le prestige, la gloire et les honneurs recueillis au terme de toute une carrière s'envolent en fumée en une fraction de seconde.

En effet, si on estime qu'un écart de conduite ne saurait faire oublier les prouesses de toute une carrière, il est incontestable que l'on pourrait, peut-être, rappeler les performances chronométriques, le nombre de buts ou de combats, de médailles glanées sur les aires de compétition, mais jamais citer ces performers en tant qu'exemples à prendre pour la jeunesse.

Un nageur ou un combattant, un haltérophile ou un athlète qui se dope, qui se comporte mal et qui s'offre en spectacle comme le ferait n'importe quel voyou de la rue, demeure peut-être un champion ou un recordman du monde, mais il ne pourra jamais prétendre à l'insigne honneur de figurer parmi ceux que l'on peut prendre en exemple.

Nos jeunes sont de nos jours assez perspicaces pour vous sortir qu'untel a été sanctionné pour dopage par exemple et que toutes ses performances sont entachées par cette erreur commise de bonne foi ou en toute connaissance de cause.

De toutes les façons, à chaque fois que nous apprenons qu'un sportif a été confondu pour dopage, nous pensons avec regret à notre Centre de contrôle antidopage qui figurait parmi les meilleurs du bassin méditerranéen et qui ne l'est plus depuis des années.

Nos compétitions se déroulent d'ailleurs sans contrôle. Et lorsque nous voyons le comportement inadmissible d'un joueur qui se transforme en une véritable furie, qui agresse tous ceux qui essaient de le retenir. Un homme qui, au nom de son amour pour les couleurs de son club (quel amour alors qu'un jeune a été condamné à six mois de prison pour un... baiser ?), se déchaîne et renverse tout sur son passage, fait le coup de point sous les yeux des forces de l'ordre, on ne peut penser qu'à une chose : « Cet homme est dopé, drogué, dans un état second qui ne sied à aucun joueur qui n'a rien à se reprocher ».

Allez prouver le contraire, faute de moyens de contrôle et alors que le laisser-aller prédomine dans tous les domaines.

Les ministères de la Santé et celui des Sports, la FTF, le Comité olympique et certaines fédérations influentes, qui ont des relations solides avec les instances internationales, ne pourront-ils pas contribuer à la remise en place du Centre antidopage tunisien ?

Il y a tout à gagner, car cette situation est préjudiciable pour le sport national qui, à ce niveau, navigue à vue !

Décidément, nous perdons un à un tous nos précieux acquis, dans l'indifférence générale.