Tunisie: Kacem Jabbès - Ancien joueur et ex-DT de la JSK - «L'audace paye»

«Pour une surprise, c'en est bien une, et de taille, avoue-t-il. Cette valse des entraîneurs en début… Plus »

«Les dirigeants des clubs sont responsables de lancer ces jeunes entraîneurs pour le bien du football. En revanche, leur fragilité face à la pression des supporters pourra toucher cette stabilité. Les responsables doivent croire qu'il est indispensable de donner le temps nécessaire à ces jeunes entraîneurs pour continuer à travailler dans la sérénité. Il est impératif de se rappeler des débuts d'Amor Dhib, Melliti, Ben Othman, Ben Miled et autres. Les responsables, à cette époque, ont assuré leur rôle administratif pour donner la confiance à ces jeunes entraîneurs. Il est indispensable de reprendre la même stratégie pour assurer la relève entre les différentes générations des entraîneurs. Il est à rappeler que nos entraîneurs ont accaparé l'attention à l'étranger. Ils ont réussi leur graduation par des diplômes conformes aux règlements de la CAF et aussi de la Confédération asiatique. Donc il est primordial de leur donner également cette confiance dans leurs pays d'origine».

La bonne formation continue de ces joueurs leur a permis de confirmer leurs qualités et de les améliorer. Il est à rappeler la bonne carrière de nos entraîneurs expatriés grâce à leur assiduité et leur application au travail».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.