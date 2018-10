Ile Maurice: Bagarre à Beaux-Songes - Une charge provisoire de rébellion retenue contre les suspects

Ils ont comparu devant le tribunal de Bambous ce lundi 1er octobre et ont été reconduits en cellule policière jusqu'au 8 octobre prochain. Une charge provisoire de rébellion a été retenue contre Patrick Chicoree et deux membres de la Special Mobile Force. Ils sont impliqués dans une bagarre survenue à Beaux-Songes, hier.

La police a objecté à la remise en liberté des suspects car selon elle, ils pourraient «tampered with witnesses and evidences.» La motion de remise en liberté conditionnelle de Patrick Chicoree sera débattue le 11 octobre prochain. Il a retenu les services de Me Anoup Goodary. Selon ses proches, il n'a rien à voir dans cette affaire. Ils indiquent qu'il était sous l'influence de l'alcool et n'a pas participé à la bagarre. Les proches des autres suspects se sont, eux, refusé à tout commentaire.

Pour ce qui est des raisons de la bagarre, elles demeurent pour l'heure inconnues. N'empêche qu'elle semblait être d'une grande envergure étant donné qu'un policier mandé sur place pour tenter de calmer les esprits a dû faire usage de son arme à feu pour éviter de se faire agresser. Les suspects n'ont pas encore été interrogés.

Pour rappel, la police de Bambous a été informée d'une violente dispute entre des individus à Beaux-Songes. Une fois sur place, les officiers Gokhool et Patel ont tenté de calmer les trois individus, dont les Private Ramiah et Rajah affectés à la SMF. Deux d'entre eux ont sorti des sabres et ont essayé d'agresser les policiers. Un quatrième suspect est toujours recherché.