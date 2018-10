Ile Maurice: La MPA lance une formation pour 32 marins

Maurice fait actuellement face à un manque de main-d'œuvre dans le domaine maritime.

Les travailleurs actuels ont tous atteint un âge «avancé» et les jeunes ne s'intéressent pas beaucoup à la vie en mer. Cela, à cause de l'impact qu'elle a sur leur vie sociale. C'est la raison pour laquelle la Mauritius Ports Authority (MPA) et la Mauritius Shipping Corporation Ltd (MSCL) ont décidé de lancer une campagne de recrutement et de formation qui débutera demain, mardi 2 octobre, à 10 heures, au siège de la MPA.

Le pont et les moteurs. Ce sont les deux endroits du bateau où le manque de personnel se fait le plus sentir. La MPA et la MSCL vont commencer la formation de 32 candidats sur le MV Mauritius Trochetia pour occuper ces deux postes afin de pallier le manque actuel.

Après la formation, les 32 candidats seront employés par les compagnies maritimes qui font face à un manque de personnel. Cette formation fait également partie de la vision gouvernementale en ce qui concerne le développement de l'économie bleue. «Cela aidera non seulement à contribuer à l'économie, mais aussi à créer de l'emploi pour les jeunes», peut-on lire dans un communiqué émis par la MPA.