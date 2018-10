Niger: Adieu, le zoomeur Ibro Youka

Confidentiel Afrique a appris avec beaucoup de peine et de tristesse la disparition brutale vendredi dernier à Niamey, du talentueux photographe de presse nigérien, Ibro Youka. Ce dernier officiait à l'ONEP comme reporter photographe aux Éditions Le Sahel (quotidien pro-gouvernemental nigérien ) et Sahel Dimanche ( une publication du week-end). Un coup de tonnerre s'est abattu sur le paysage médiatique nigérien et sur une certaine presse panafricaine, habituée à fréquenter les couloirs des locaux de l'ONEP, nichés dans le bric broc du petit marché de Niamey.

Ibro Youka était un ami personnel du Directeur Editorial de Confidentiel Afrique, Ismael AIDARA. Un connaisseur modeste de la scène politique nigérienne. Lors de ses passages à Niamey, Ismael AIDARA, un amoureux du NIGER, passait souvent saluer ses confrères du quotidien Le Sahel. Assane Soumana, Directeur de la rédaction, Yak's, le désormais ex Directeur de Publication, Youssouf ADO, Chef du Service Photo et le défunt Ibro Youka, l'adjoint de ADO Youssouf. Pour la petite anecdote, c'est Ibro Youka qui a fourni les 2/3 des photos de la médiathèque pour les besoins de la réalisation de l'édition « Spécial NIGER » 92 Pages, parue le 20 avril 2018. << Issoufou Mahamadou, l'artisan du renouveau et de l'émergence économique >>. En l'absence de Youssouf ADO, interné aux urgences, à l'hôpital de Référence de Niamey, Ibro Youka s'est bien occupé de l'équipe de Confidentiel Afrique.

De jour comme de nuit, il a mis son temps, son énergie et son savoir d'artiste de l'image. Le talentueux Ibro avait ce don captivant de réussir ses zooms sur les personnalités politiques et décideurs industriels nigériens. Il nous rendait que de bons produits finis. La réussite du SPÉCIAL NIGER lui doit ce beau et excellent travail. Sa mort est incontestablement une grosse perte pour la rédaction des Éditions de l'ONEP, mais pour nous. Car, Confidentiel Afrique lui est redevable pour services confraternels rendus. À sa famille, au personnel de l'ONEP, à ses confrères de tous bords, le Comité Èditorial de Confidentiel Afrique que je dirige et l'ensemble de l'équipe, présentions nos sincères condoléances. Adieu, l'artiste