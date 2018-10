Gabon: Législatives et locales 2018 - Jean Marie Kassa Mabika candidat à Meba dans le Komo-Mondah

Présent à Sherko et à Angondjé châteaux les 29 et 30 septembre écoulés,… Plus »

En outre, pour le parti des Sociaux Démocrates Gabonais(SDG), il est question de faire du social en tout et pour tout afin de sortir les riverains de la précarité qui les plombe depuis des années. La population de Meba et des villages voisins ont soumis au candidat les principaux manques qui les maintiennent dans le sous-développement total.

De plus, il s'est longuement attardé à expliquer aux riverains le rôle d'un député.<<Qu'est-ce qu'un député ? Un député est un élu qui,à l'Assemblée nationale participe au travail législatif et au travail de contrôle du gouvernement. Le député ,c'est vous qui l'envoyez à l'Assemblée nationale afin qu'il puisse élire les lois. C'est aussi celui-là qui soumet les problèmes du peuple à l'Assemblée nationale. Donc n'attendez pas de moi ; une fois élu, que je fasse des dons et autres car ce ne sera pas mon rôle>> a t-il ajouté .

