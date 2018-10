Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - Daniel Cousin donne sa liste !

Initialement prévue pour le mardi 2 octobre, la conférence de presse du nouveau sélectionneur des Panthères s'est finalement tenue ce lundi. Il a dévoilé la liste des joueurs qui prendront part à la double confrontation contre le Sud-Soudan.

Daniel Cousin a rendu public la liste des convoqués pour la double confrontation Gabon vs Sud-Soudan. En effet, le nouveau sélectionneur du Gabon a livré les noms des internationaux gabonais qui défendront les couleurs du pays contre le Sud-Soudan et permettront à l'équipe de recoller au peloton de tête, emmené par le Mali (6 points) et le Burundi (4 points).

Si les cadres sont au rendez-vous, on notera l'absence de Guélor kanga du Sparta Prague (République Tchèque) dans cette liste, mais ce dernier est réserviste. Une liste quasi similaire à celle que Camacho avait donnée. La seul différence réside au niveau de Franck Steven Lyck Engongah Obame qui n'avait plus été appelé depuis un an, lors de la défaite du Gabon à Bamako comptant pour la CAN 2019 le 10 juin 2017. La surprise du DC9 est bien Wilfried Ebane Abessolo, le latéral gauche de Lorient honorera certainement sa première sélection contre le Sud Soudan. Etant donné que Johann Obiang n'avait quasiment pas de doublure, la présence de Wilfried Ebane est justifiée.

Au niveau du championnat national, Daniel Cousin a choisi 3 joueurs, à savoir, Bitsiéki-Moto du CF Mounana, et les deux U20 de Mangasport, Clech Ruben Loufilou Ndella et Alain Rodrick Miyogho. Il mise évidement sur la jeunesse avec ces deux rescapés des catégories inférieures des sélections nationales. Mais il n'aura choisi que 2 gardiens pour sa première liste, l'indéboulonnable Ovono-Ebang et Bitsiéki-Moto.

Une liste qui ressemble en tout point à celle qui avait été à l'origine de la débâcle des Panthères contre le Burundi et la Zambie. Le discours devrait semble-t-il changer pour le nouveau boss des Panthères pour ramener la sérénité dans la tanière des fauves. Le match aller aura lieu au stade de l'Amitié le 12 octobre prochain.

Le nom de Pierre-Emerick Aubameyang figure sur la liste du nouveau sélectionneur. Mais après sa sortie où il avait gravement indexé la FEGAFOOT, un doute plane quant à sa présence sur le terrain le 12 octobre prochain.