Gabon: Législatives 2018 - Franck Nguéma compte créer des richesses et distribuer de l'eau potable à Akanda

De l'eau potable pour tous. Choqué par la scène d'enfants se baignant dans un ruisseau sale durant son porte à porte, le patron de TV+ a décidé de construire des pompes hydrauliques publiques. il souhaite que l'eau potable soit disponible pour tous. Les habitants nécessiteux de la zone pourront donc avoir accès au précieux liquide une fois que le projet sera réalisé. Pour cela, l'aspirant parlementaire sollicitera des partenaires engagés pour la même cause, mais il y mettra aussi ses fonds personnels. A Angondjé-village comme à Cap caravane et d'autres zones, certains habitants tirent de l'eau des puits.

Au fil de la campagne, le candidat du Goupe Lumière étale ses projets pour la commune d'Akanda et pour le Gabon en général. Hormis les projets de loi sur une allocation chômage et sur la construction de logement sociaux, Franck Nguéma a été très ovationné après avoir annoncé ses projets pour la population de cette ville. Pour lutter contre l'oisiveté des jeunes, il veut mettre en place une « pépinière d'entreprises ». Une structure prévue pour encadrer dans la création de petites sociétés. Selon lui, le niveau élevé du chômage provient de la dette intérieur de l'Etat gabonais. Tant que le Gouvernement ne réglera pas, les entreprises ne pourront pas embaucher : « il suffit de payer les entreprises pour leur permettre de créer l'emploi », estime-t-il.

Présent à Sherko et à Angondjé châteaux les 29 et 30 septembre écoulés, Franck Nguéma compte attaquer sa lutte anti-précarité en créant des emplois et en offrant de l'eau gratuitement.

