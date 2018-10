Cote d'Ivoire: Mara'Can 2018 - La Côte d'Ivoire rafle tout

Les sélections séniors et super séniors de Côte d'Ivoire sont montées sur la plus haute marche du podium de la 7e édition de la Coupe d'Afrique des nations de Maracana (Mara Can 2018), samedi, à la salle polyvalente du Parc des sports de Treichville.

En finale, les deux équipes ivoiriennes ont dicté leur loi au Togo. Chez les super séniors (plus de 45 ans), Bahi Firmin et ses équipiers ont dominé les Togolais (4-2). Un match prolifique en buts qui a fait vibrer le public de la salle polyvalente. La seconde finale entre les seniors ivoiriens (35 à 44 ans) et les séniors togolais a également tenu toutes ses promesses. Pas forcément donnés favoris face à leurs adversaires, les Ivoiriens ont déjoué les pronostics en leur infligeant une défaite (3-0).

Une double consécration qui confirme la suprématie des Ivoiriens dans cette discipline qui est née sur les bords de lagune Ébrié. C'est le troisième doublé consécutif des Éléphants dans cette compétition, après Ouagadougou (Burkina Faso) et Bamako (Mali).

En sept éditions séniors et super séniors ont remporté respectivement six et quatre titres. Rendez-vous est pris pour Conakry 2019 où aura lieu la 8e édition.