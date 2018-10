Tunisie: Musicalement vôtre

En présence du ministre des Affaires culturelles, la cérémonie a débuté avec la diffusion du spot officiel de cette cinquième édition et la présentation des différents axes de la programmation. Autant la présentation en arabe assurée par Ikbal Kalboussi était maîtrisée, autant celle en langue française était cafouilleuse. Cette présentation a été suivie d'un morceau musical interprété en solo au oud par Achraf Chargui, directeur de la session, qui s'est offert le plaisir de faire ce petit intermède avant de s'adresser aux invités avec une brève allocution à travers laquelle il a rendu hommage à tous ceux qui ont pris part à l'organisation de cette édition.

Et c'est en sa qualité de parrain de la 5e édition que le chanteur Saber Rebaï a pris la parole en soulignant l'importance de cette manifestation en tant que tremplin aux artistes en herbe et espace ouvert où ils peuvent exprimer librement leurs expériences musicales.

Mohamed Hédi Jouini, directeur général de l'Etablissement national pour la promotion des Festivals et des manifestations culturelles et artistiques, a par la suite déclaré ouverte la 5e édition des Journées musicales de Carthage.

Zied Zouari et ses compagnons de scène ont hypnotisé la salle aux environs de 21h00. Invité d'honneur de cette cérémonie d'ouverture transmise simultanément à la Télévision Tunisienne, son «Electro Btaihi» a agi telle une immersion inédite pour la plupart des invités présents. Un mélange de sonorités électro, guitare, beatbox et basse transportées par l'énergie que dégage ce trio composé de Zied Zouari, Ghassen Twinlo et Imed El Hamdi. Pour ce projet, Zied Zouari s'est allié avec des artistes venant de Testour, Mateur, Tunis, Nabeul, Zaghouan, Menzel Bouzayen, Kébili, Médenine, Gabès, Sfax. Nous citons : Mohamed amine el Hamdi, Aida Niaati, Salih Jbeli, Olfa El Hamdi, Adli Nechi entre autres. Muni chacun de son instrument, toutes et tous ont contribué à ajouter leur touche personnelle sonore, Le tout au service d'un projet contemporain, d'un même objectif et d'une énergie commune qui se voulaient la résonance de notre mémoire collective et le reflet d'une tradition musicale tunisienne émancipée. Le résultat final attractif et plaisant. Un spectacle recherché et contemporain pour un public qui a soif de découvertes.