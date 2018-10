Tunisie: Hôtels sinistrés - La reprise prendra du temps

En marge d'une visite effectuée, samedi, à Nabeul, la ministre, a affirmé : «Les dégâts ont été enregistrés, surtout, au niveau des équipements placés au sous-sol, qui ont été submergés par les eaux, notamment dans les deux villes de Korba et Nabeul».

«L'inventaire des pertes se poursuit à un rythme accéléré, et ce, grâce à une coordination entre le gouvernement et l'Utica, afin de décider des mesures à prendre pour aider les entreprises économiques et les artisans», a-t-elle noté.

Des pluies torrentielles se sont abattues, samedi et dimanche 22 et 23 du mois dernier, sur le gouvernorat de Nabeul, provoquant des inondations, qui ont fait six morts et des dégâts matériels importants, au niveau du tissu économique (industrie, commerce, agriculture...).

A rappeler que le gouvernement a décidé une panoplie de mesures au profit du gouvernorat de Nabeul, visant à aider les personnes sinistrées à reprendre un rythme de vie normal. Des campagnes de solidarité ont été, de même, lancées, par les composantes de la société civile, dans toutes les régions du pays, pour collecter les dons au profit des sinistrés.