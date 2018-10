Tunisie: Lancement de la campagne «Jeunes ambassadeurs du bénévolat»

«Pour une surprise, c'en est bien une, et de taille, avoue-t-il. Cette valse des entraîneurs en début… Plus »

Elle a mis l'accent sur l'importance de cette manifestation dans l'enracinement de la culture du bénévolat et de la solidarité au profit du service public, rappelant que ces actions ont été organisées en coordination avec les services régionaux concernés et la commission régionale de lutte contre les catastrophes.

«Ces jeunes représentent les clubs d'éducation à la citoyenneté et au bénévolat au sein des établissements de jeunesse des différents gouvernorats», a déclaré Majdouline Cherni, ministre de la Jeunesse et des Sports, à l'agence TAP, ajoutant que son département projette de former 12.000 jeunes bénévoles d'ici fin 2018, dans le cadre de 52 clubs d'éducation à la citoyenneté.

La campagne «jeunes ambassadeurs du bénévolat» a démarré ce samedi avec la participation de plus de 1.000 jeunes représentant les institutions de jeunesse des différents gouvernorats, en vue de contribuer aux opérations de nettoyage des établissements et des habitations ayant subi des dégâts lors des dernières inondations.

