Tunisie: Un rêve devenu réalité...

Une première session qui s'est démarquée par sa programmation éclectique et éclatée comportant plusieurs axes dont notamment des spectacles de marionnettes de toutes formes et expressions, des ateliers artistiques traitant des techniques de l'art de la marionnette, des workshops en art de la marionnette animés par des professionnels tunisiens et étrangers, des séminaires et rencontres-débats, des expositions documentaires et scénographiques, sur les parcours et les réalisations dans l'art de la marionnette en Tunisie et à l'étranger. Sans oublier les animations de rue qui ont charmé les spectateurs jeunes, moins jeunes et enfants.

Lors de la cérémonie de clôture, Mme Hbiba Jendoubi, la directrice de cette session inaugurale des Jamc, a adressé ses remerciements aux organisateurs, particulièrement au ministre des Affaires culturelles, pour avoir répondu à l'appel des professionnels et permettre la création de ce festival. Ce festival, qui est d'après elle «un rêve pour la famille des marionnettistes tunisiens qui est devenu aujourd'hui une réalité. Un festival qui a rassemblé autour de lui une équipe compétente, soudée et solidaire composée de Mme Hela Ben Saâd, MM. Néjib Ben Dhiefi, Ayed Ben Maakel , Hassen Sallemi et Mme Faika Laâouani à laquelle s'est joint le Centre national des arts de la marionnette qui a veillé à la réalisation, au financement et au soutien quotidien de cette première session», a-t-elle confirmé et d'ajouter : «L'objectif était d'offrir une programmation foisonnante, éclectique, originale et intéressante et j'espère que les prochaines éditions seront encore meilleures, inspirantes et motivantes pour les générations futures qui prendront le relais continuant ainsi sur le même chemin de l'espérance et des rêves».

La soirée s'est poursuivie avec la remise des prix et des trophées des Jamc aux compagnies tunisiennes et étrangères qui ont participé à cette édition. Près de 24 Compagnies venant d'Albanie, du Liban, de Palestine, du Koweit, du Canada, des Etats-Unis, de France, d'Espagne, d'Italie, d'Egypte, du Burkina Faso, de Corée du Sud, du Kazakhstan, du Mali, de Belgique ont été invitées à cette édition

Présentant près de 15 spectacles déployant des trésors d'ingéniosité. Des spectacles qui nourrissent l'imaginaire et interrogent le public prouvant une fois encore que la marionnette et le théâtre d'objets sont de formidables outils pour voir, dire et représenter le monde.

La soirée a été marquée également par une prestation hautement virtuose d'un jeune trio musical exceptionnel du Conservatoire régional de l'Ariana, au violon, au luth et au chant, qui a interprété de jolis morceaux et quelques chansons célèbres tirés du patrimoine musical tunisien tels que : «La enmathlek bechams la bel gamra» de Mostpha Charfi et «Taht el yassmina fellil» de Hédi Jouini. Suivi d'un mini-spectacle de marionnette improvisé par les jeunes marionnettistes : Abdeslem Ejjmal, Haythem Ouannessi et Oussema El Melki.

Une belle édition inaugurale, donc, de laquelle les organisateurs se sont dit satisfaits, et d'ores et déjà leur regard est tourné vers la prochaine édition !