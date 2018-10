Tunisie: Lotfi Sellimi (entraîneur de l'ASG) - «Une chance à saisir»

«Pour une surprise, c'en est bien une, et de taille, avoue-t-il. Cette valse des entraîneurs en début de saison n'est pas un signe de stabilité mais plutôt un phénomène nuisible mais c'est la réalité et il faut faire avec.

C'est son côté face. Son côté pile pourrait, lui, être de bon augure pour ces jeunes entraîneurs diplômés, compétents et volontaires à souhait qui passent des années dans l'ombre, à attendre qu'on leur tende enfin une perche. Je pense que notre heure est venue d'être aux avant-postes et de faire la chronique et l'actualité. La vieille génération de techniciens a tout donné et n'a plus rien à ajouter. Elle doit donc s'éclipser en douceur et céder la place. Petit à petit, les responsables de nos clubs s'en rendent compte.

Par obligation, parce qu'ils n'ont plus les moyens et les ressources financières de se payer des techniciens qui pensent avant tout à leurs comptes bancaires qu'au bien de l'équipe. Les salaires exorbitants et les avantages colossaux, nos clubs n'en peuvent plus. Il faut donc une opération de dégraissage dans les dépenses qui a commencé par les joueurs et qui touche maintenant les entraîneurs. C'est bon pour tout le monde et la fédération y veille d'un bon œil. Mais ce n'est pas seulement un problème d'argent.

C'est aussi une question de gestion de groupe et d'un nouveau langage de communication avec les joueurs. La main de fer, la souffrance, la méthode Faouzi Benzarti, c'est dépassé et révolu. Regardez Zidane et Mourinho, deux exemples types d'entraîneurs qui ont réussi. Ils sont jeunes, ils apportent de la confiance et de l'assurance à leurs joueurs par un nouveau langage convivial, un sens de la communication très développé et des messages qui passent cinq sur cinq. Voilà la vraie révolution dont nous avons besoin».