Congo-Brazzaville: Descente parlementaire - Roland Bouiti Viaudo s'entretient avec ses mandants

Le député de la circonscription unique de Loango a rencontré sa base, le 29 septembre, pour lui rendre compte des travaux de la troisième session ordinaire de l'Assemblée nationale.

Roland Bouiti Viaudo a édifié ses électeurs sur les affaires examinées et adoptées par les députés au cours de la troisième session ordinaire de la chambre basse du parlement, notamment le projet de loi portant approbation du Plan national de développement (PND) 2018-2022 ; l'orientation du budget de l'Etat exercice 2019 ; la loi n° 21-2018 du 13 juin 2018 fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains en République du Congo et autres.

L'élu de Loango a longuement expliqué à son auditoire l'importance du PND pour le développement socio-économique du Congo. Il a, en outre, exhorté ses mandants à se conformer désormais à la nouvelle loi foncière pour toutes les opérations de vente ou d'achat des terres et des terrains dans leurs localités.« La vente des terres a longtemps suscité divers conflits au Kouilou, en général, et dans notre circonscription, en particulier. Ainsi, pour éviter désormais les querelles entre les différentes familles terriennes elles-mêmes, entres les acquéreurs ou entre ces familles et les acquéreurs ; vous devez désormais vous conformer aux dispositions de cette nouvelle loi n°21-2018 du 13 juin, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres et terrains en République du Congo », a signifié Roland Bouiti Viaudo. En vue d'une meilleure vulgarisation de ce texte, il a distribué à ses mandants quelques exemplaires

Le député a aussi profité de sa descente pour offrir un don composé d'une ambulance et de quelques produits pharmaceutiques au Centre de santé intégré (CSI) du village Mongo-Tandou. Un geste qui a été salué par Henri Tchicaya et Isabelle Nzinga Paka, respectivement chef de ce village et responsable du CSI. « Le député Roland BouitiViaudo n'est pas à son premier geste à travers les villages de cette circonscription en général et particulièrement au village Mongo-Tandou. Ce don succède à d'autres qu'il a déjà offert par le passé. Il s'agit, par exemple, de la construction du centre intégré, du forage d'eau potable et de l'école primaire de Mongo-Tandou », ont-ils indiqué.

Pendant sa descente, Rolland Bouiti Viaudo a échangé avec les habitants des villages Nkoungou, Mongo-Tandou et Tchingoli. Un numéro de téléphone a été rendu disponible aux habitants de ces villages pour des éventuelles urgences de santé nécessitant l'intervention de l'ambulance.