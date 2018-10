Angola/Egypte: Ligue africaine des champions - Les deux tickets pour la finale mis en jeu dès ce mardi

Primeiro de Agosto-Espérance de Tunis puis Al Ahly-Entente sportive de Sétif (ESS) : telles sont les affiches des demi-finales de la compéttion dont la manche aller se dispute ce 2 octobre.

Après avoir atteint le dernier carré, les quatre clubs disputent les deux places pour la finale. Le club angolais de Primeiro, le seul qui n'a pas encore remporté ce trophée, affronte l'Espérance de Tunis, vingt ans après avoir perdu la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (l'actuelle Coupe de la Confédération) en 1998.

Les Angolais s'étaient inclinés (1-3) à Tunis, avant de concéder un nul de (1-1) à domicile. Après avoir sorti le Tout puissant Mazembe, Primeiro d'Agosto est déterminé à barrer également la route à un autre géant du football africain. L'Espérance de Tunis, rappelons -le, a remporté la Ligue des champions en 1994 et 2001. Elle a échoué trois fois en finale (1999, 2000 et 2010). L'autre demi-finale mettra aux prises deux équipes qui se connaissent aussi bien. Al Ahly du Caire et l'Entente sportive de Sétif (ESS) se sont déjà affrontés à trois reprises. Le bilan est à l'avantage des Algériens. L'ESS avait battu Al Ahly en super coupe d'Afrique en 2015 aux tirs au but (6-5), après un score de 1-1 au temps règlementaire. En 1988, lors de la Coupe d'Afrique des clubs champions, l'actuelle Ligue des champions, Sétif avait pris le meilleur sur le club égyptien (2-0), avant de perdre le retour sur ce score identique puis s'imposer une fois de plus aux tirs au but (4-2). L'histoire va-t-elle se répéter ? A cette étape, le national du Caire n'a qu'une seule obsession : gagner son neuvième titre, après 1982, 1987,2001, 2005,2006, 2008, 2012 et 2013, devant l'ESS qui l'a déjà fait à deux reprises (1988 et 2014).

Coupe africaine de la Confédération : Al Masry-Vita club, une demi-finale inédite.

Les deux équipes vont se rencontrer, le mercredi, pour la première fois de leur histoire. Une aubaine pour l'AS Vita club de Kinshasa qui court derrière son premier trophée à la Coupe africaine de la Confédération (C2). L'équipe kinoise a certes été vainqueur de la Ligue des champions en 1973 mais a perdu deux finales en 1981 et 2014. Elle n'a jamais gagné la C2, peut- être cette saison devant un adversaire qui n'a aucu trophée continental majeur. La seconde affiche opposera le club nigérian d'Enyimba au marocain de Raja de Casablanca.

Nanti de ses trois Ligues des champions (1989,1997 et 1999) et une C2 en 2003, le Raja de Casablanca et Enyimba FC du Nigeria, deux fois vainqueur de la Ligue des champions (2003 et 2004) et deux fois vainqueur de la Super coupe (2004 et 2005) sont les deux favoris qui s'affrontent en demi-finale. Leur quatre dernières confrontations ont tourné à l'avantage des Nigerians.

Le 14 août 2011, lors de la phase de poules de la Ligue des champions, Enyimba avait dominé le Raja (2-0) avant de concéder le match nul (0-0), le 26 août de la même année. En 2005 dans la même compétition, le Raja avait battu, le 23 juillet, Enyimba (1-0) avant de s'incliner au retour, le 7 août (0-2). Qu'en sera-t-il pour les deux prochaines confrontations ?

Les matches retour des demi-finales se disputeront le 23 octobre, pour la Ligue des champions et le 24, du même mois pour la C2.