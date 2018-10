Congo-Brazzaville: Finances publiques - Une mission du FMI à Brazzaville pour faciliter le cadrage budgétaire

Enfin, pour le conseiller en gestion macro-budgétaire à Afritac Centre, la situation macroéconomique du Congo nécessite un plan d'activités à moyen terme. Aussi les participants vont-ils plancher sur les besoins en renforcement des capacités des cadres, afin d'assurer leur autonomie dans l'utilisation du modèle. « Nous allons surtout élaborer un plan d'actions 2019-2022 intégrant les activités à réaliser pour la révision et l'approfondissement du modèle mac-Congo ainsi qu'à renforcer l'analyse et la prévision macroéconomique et budgétaire », a-t- il précisé.

Durant les deux semaines, les acteurs vont tenter d'identifier l'ensemble des données de base indispensables à la mise à jour du modèle congolais et vérifier les dispositions nécessaires à prendre pour l'actualisation des nomenclatures, matrices de passage, etc. Ils examineront également le cadre opérationnel de ce modèle, à savoir les codes sources, les structures comptables, les variables, les paramètres, les calibrages...

Pour cette nouvelle session, les échanges entre les experts et les financiers congolais se feront sous forme d'atelier. « Cette rencontre fait suite à ma mission du mois d'avril 2018 sur le renforcement de l'analyse macroéconomique et sera l'occasion de renforcer l'appropriation par les cadres nationaux du dispositif de cadrage macroéconomique. Je vais travailler en atelier restreint, avec l'équipe technique (Comité technique ad hoc), en charge d'élaborer le cadrage macro-budgétaire », a indiqué Séverin Yves Kamgna.

