Algérie: Messahel s'entretient à Genève avec le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés

Geneve — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu lundi à Genève, avec le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi.

L'entretien qui s'est déroulé en marge de la 69ème session du comité exécutif du programme du haut commissariat pour les réfugiés, a porté sur les questions inscrites à l'ordre du jour de la nouvelle session de ce comité ainsi que sur la problématique des réfugiés et des déplacements forcés. Le chef de la diplomatie algérienne a réitéré, à l'occasion, la conviction de l'Algérie que ces questions ne peuvent être résolues durablement qu'en s'attaquant aux causes profondes que sont les crises, les conflits et le manque de développement dans plusieurs régions du monde.

Le haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés a indiqué qu'il partage cette vision orientée vers la prise en charge des causes profondes des phénomènes des réfugiés et des déplacements forcés, et qu'il s'agit là de l'exercice le plus important, au lieu de s'attaquer seulement aux résultats. Il s'est réjouit, à ce titre, de la qualité de la coopération entre le HCR et l'Algérie et des perspectives de son développement. M. Messahel a réitéré l'invitation adressée à M. Grandi pour effectuer une visite de travail en Algérie.