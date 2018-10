Algérie: Messahel - "L'enlisement des conflits est à l'origine de situations qui nous interpellent"

Première au Congrès US, un projet de loi bipartisan fustige la collusion Hezbollah-Polisario Plus »

« L'Algérie soutient les efforts visant le règlement du conflits du Sahara occidental et de la crise syrienne afin de permettre aux réfugiés de retourner dans leur terre natale, une fois les conditions de stabilité et de sécurité réunies". » (Abdelkader Messahel)

"Elle accueille, depuis plus de quatre décennies, des dizaines de milliers de réfugiés sahraouis et prend en charge l'essentiel de l'assistance et de la protection auxquelles ils ouvrent droit en tant que réfugiés, reconnus par les Nations unies", a-t-il rappelé. M. Messahel a également rappelé que "l'Algérie accueille des réfugiés et des personnes déplacées d'autres pays éprouvant les conflits et l'instabilité, dont 40.000 ressortissants syriens qui ont opté pour un séjour en Algérie suite à la crise qui secoue ce pays", ajoutant que "l'Algérie a mis en place en leur faveur un dispositif, toujours en vigueur, prévoyant, notamment, des facilités d'accès à l'éducation, aux services de santé, au marché du travail".

« En tant que terre traditionnelle d'asile, L'Algérie reste attachée à sa politique bienveillante à l'égard des réfugiés et des personnes déplacées présents sur son territoire et que cela procède d'une profonde conviction forgée tout au long de son histoire. »

Dans son intervention devant la 69ème session du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissariat pour les Réfugiés, Il a rappelé qu'"en Afrique, au Proche et Moyen-Orient et en Asie, l'enlisement des conflits est à l'origine de situations qui nous interpellent, où les victimes attendant des actions fortes faites d'engagements crédibles pour des solutions durables".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.