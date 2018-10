Cameroun: Etoudi 2018 - Jules François Famawa, « le fils » de Paul Biya en campagne!

Campagne du genre à l'américaine ! Après Douala et Yaoundé, c'est Bazou, son Arrondissement d'origine. Objectif : continuer de resserrer les liens en faveur de « Paul Biya, mon père ».

Jules François Famawa (JFF) a fort à faire. Il ne dort plus. Il en veut tellement. Il est partout où besoin se fait ressentir. Il n'a d'yeux que pour Paul Biya. Il ne lésine pas sur son énergie personnelle, ses ressources matérielles et humaines. Il convint, il est sûr de la victoire. Seul le pourcentage l'intéresse désormais. « Vous avez fait la promesse ferme de 99,99 % de plébiscite à mon père (Paul Biya). Vous nous honorez. En ce qui nous concerne, nous vous retournerons l'ascenseur», s'est-il exprimé à ses invités. Qui pour le faire, compte sur « mes ainés, S.E Jean Claude Mbwentchou, Hon. Frédéric Djeuhon, Tankeu Benoît, Tchagna Jacqueline Rêve Angéline... Ils sont nombreux ». L'homme d'affaire arbore déjà des attributs de grande élite et grand notable de la royauté Bazou.

Sa somptueuse résidence de Bazou a vibré au rythme des retrouvailles ce 29 septembre 2018. Ils étaient plus de 800 conducteurs de moto exerçant dans l'Arrondissement de Bazou (5 groupemants), tous les chefs de quartiers de la commune du même nom, des chefs traditionnels, des organisations féminines, et les responsables des bureaux des sections Oj, Of et Rdpc Ndé-ouest. La cerise sur le gâteau étant la célébration des noces de mariages entre l'Upc et le Rdpc à Bazou, dont JFF a magnifié et reconnu par les militants du parti de crabes. « Nous sommes venus réaffirmer à Monsieur Jules François Famawa qu'il peut compter sur nous. Paul Biya c'est l'unique candidat apte à consolider les acquis de paix et de prospérité au Cameroun », s'est targué Miegue Emmanuel, guide du parti historique dans le Département du Ndé. Non sans mentionner « mais, l'Upc va toujours exister ».

Des « polos et Teeshirts fabriqués en Italie », des pagnes et bien d'autres gadgets estampillés «Paul Biya, le candidat du Ndé » au recto et « le Président Paul Biya est noble dans la gestion, digne de confiance et élégant dans ses prises de décisions » au verso, ont été distribués à toute l'assistance.. L'argent a aussi coulé à flot. Des annonces de dons de forages d'eau potable dans des agglomérations rurales ont été faites. Un repas et un vin d'honneur ont permis de refaire les forces.

Les différentes parties se sont séparées avec le sourire aux lèvres et se sont données rendez-vous au soir du 7 octobre « pour célébrer la victoire de notre chef de famille », a chuté JFF.