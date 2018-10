Ile Maurice: Trafic de drogue - La remise en liberté de Prabagaren Saminanda Chetty débattue le 11 octobre

Le parquet n'a pas émis d'objection à ce que les avocats de Prabagaren Saminanda Chetty viennent avec une nouvelle motion de remise en liberté ce lundi 1er octobre. De ce fait, la Bail and Remand Court a fixé la date pour que la motion soit débattue. Ce sera pour le jeudi 11 octobre.

Ce jour-là, Me Gavin Glover, Senior Counsel, assisté des Mes Yanilla Moonshiram et Segaren Veeramundar, devront présenter les raisons pour lesquelles Prabagaren Saminanda Chetty doit retrouver la liberté. Quelques jours auparavant, soit le lundi 8 octobre, le Forensic Science Laboratory devra produire son rapport d'analyse des substances saisies sur le suspect. Me Gavin Glover a fait savoir que les relevés téléphoniques de son client ont, eux, déjà été analysés.

Prabagaren Saminanda Chetty, Saravanen Magon et Dhillane Jacques Désiré Lavan avaient été arrêtés le 14 juin dernier à l'Immigration Square en possession de 50g d'ecstasy dont la valeur est estimée à Rs 750 000. Une charge provisoire de «drug dealing: attempt to possess dangerous drug: MDMA (ecstasy) for the purpose of distribution» a été retenue contre Prabagaren Saminanda Chetty.

