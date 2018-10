Sénégal: Election du maire de la ville de Dakar - Soham Wardini succede à Khalifa Sall

Soham Wardini a été élue, ce samedi 29 septembre, nouveau maire de la ville de Dakar. L'ancienne première adjointe au député-maire, Khalifa Ababacar Sall, révoqué par un décret présidentiel, a obtenu la victoire, dès le premier tour au terme d'un vote qu'il l'opposait à Moussa Sy et Banda Diop, tous deux membres de la coalition Taxawu Dakar, avec 66 voix contre respectivement 13 et 11 pour ses deux adversaires du jour.

Réunis en session le samedi 29 septembre, les Conseillers municipaux de Dakar ont procédé à l'élection du successeur du député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, révoqué par un décret présidentiel du 31 août dernier, suite à la confirmation de sa condamnation par la Cour d'appel de Dakar sur l'affaire de la caisse d'avance de la ville de Dakar. Et sans surprise, la majorité du Conseil municipal détenue par la coalition Taxawu Dakar fondée par Khalifa Sall a largement voté pour l'ancienne première adjointe au maire, Mme Soham Wardini. Candidate soutenue par Khalifa Sall, Mme Soham Wardini était en compétition lors de cette élection avec deux autres responsables de la coalition Taxawu Dakar, en l'occurrence Moussa Sy, maire Taxawu Dakar de la Commune des Parcelles assainies, 2e adjoint au maire Khalifa Sall depuis 2009 et Banda Diop, maire Taxawu Dakar de la Commune de la Patte d'Oie.

À l'issue du premier tour de cette élection présidée par Mme Fama Ndiaye, doyenne d'âge des 100 Conseillers municipaux de la ville de Dakar sous la supervision du préfet de Dakar, la candidate parrainée par Khalifa Sall a obtenu 66 voix sur un nombre de votants évalué à 90 devançant ainsi largement ses concurrents. Ces derniers ont obtenu respectivement 13 voix pour Moussa Sy et 11 voix pour Banda Diop alors que le nombre de bulletins nuls était de deux (02) pour un suffrage valablement exprimé de 88 voix. Il faut souligner que lors de cette élection, le public a également répondu massivement présent.

Constitué d'une grande partie par des partisans du maire révoqué, Khalifa Sall, ces derniers qui étaient séparés des Conseillers par des barrières de sécurité n'ont pas attendu la fin des dépouillements pour laisser éclater leur joie. Présent dans la salle de délibération lors de cette élection de Mme Wardini, Moussa Taye, conseil politique de Khalifa Sall, a estimé que cette élection démontre que Khalifa Sall restait dans le cœur des Dakarois.

S'agissant de Cheikh Guèye, maire de Dieupeul qui avait déploré les divisions notées au sein de la majorité Taxawu Dakar à la veille de cette élection, il s'est félicité du choix opéré par ses camarades. Arrivé à la mairie de Dakar quelques minutes après la fin de l'élection, Me El Diouf s'est joint également à la fête des Khalifistes. Soulignant que l'élection que Mme Wardini est une confirmation du leadership de Khalifa Sall sur Dakar, il déclarera au milieu de la foule : «Khalifa Sall demeure le maître absolu de la capitale, il est le grand maire de Dakar» avant d'avertir que «quiconque le défiait risquait d'être ridiculisé».

VILLE DE DAKAR : Mme Wardini, première femme élue maire

Élue largement maire de la ville de Dakar pour succéder à Khalifa Sall dont elle fut adjointe depuis 2009, Mme Soham Wardii rejoint le groupe restreint des femmes qui ont bousculé les règles tabou qui veulent que la femme soit toujours derrière l'homme. Seule femme en liste lors de l'élection du successeur de Khalifa Sall le samedi 29 septembre dernier devant deux hommes considérés comme de politiciens chevronnés , Mme Wardini a tout simplement réussi à surclasser à la surprise générale ses concurrents du jour, en l'occurrence Moussa Sy, maire de la commune des Parcelles assainies et Banda Diop, maire de la Commune de la Patte d'oie.

Sur un nombre de votants évalué à 90 dont 2 bulletins nuls, elle a obtenu 66 voix contre 13 pour Moussa Sy, son suivant direct arrivé deuxième devant Banda Diop qui ferme la marche avec 11 voix. Première adjointe et proche collaboratrice de Khalifa Sall, c'est elle qui avait assuré l'intérim pendant les deux ans de détention de son mentor. Ainée d'une famille de nationalité et de religion mixte originaire de la commune de Latmingué dans la région de Kaolack (père Libanais de confession catholique et maman musulmane originaire du Baol), Mme Wardini qui est la grande sœur du Colonel Antoine Wardini, ancien Commandant de la zone militaire numéro 1, et Rose Wardini, présidente de l'Ong Médisol est devenue la première femme élue maire de Dakar. Neuvième maire depuis l'indépendance, elle est issue de l'Afp, parti qu'elle n'a pas hésité de quitter notamment dans le cadre de la guerre de positionnement qui oppose depuis 2015 Khalifa Ababacar Sall au président Macky Sall, en perspective de la présidentielle.

PROJET DE LA NOUVELLE MAIRESSE DE DAKAR, MME WARDINI : «Poursuivre l'œuvre de Khalifa et faire de Dakar la ville la plus propre»

S'exprimant devant les journalistes à la suite de son élection comme maire de Dakar, l'ancienne Première adjointe au maire de Dakar, Khalifa Sall, à qui elle va succéder a tenu dans ses tout premiers mots comme premier magistrat de la capitale à remercier son mentor. Après avoir rendu grâce à Dakar, Mme le maire de Dakar s'est engagé à poursuivre l'œuvre de Khalifa Sall dans la capitale. «Il me plait de remercier tous les maires des communes à commencer par Khalifa Ababacar Sall qui, sans discontinuer depuis 2009, m'a honorée de son soutien et de son affection. Son œuvre sera poursuivie. Il est des jours dans la vie des hommes et des femmes qui comptent plus que d'autres. C'est le cas lorsqu'on accède à la prestigieuse fonction de maire de la capitale de son pays. Une première pour une femme sénégalaise», s'est réjouie Soham Wardini. Poursuivant son propos, la nouvelle mairesse de Dakar a également lancé un appel à toutes les femmes de Dakar pour «travailler main dans la mais pour que Dakar ne soit plus parmi les villes les plus salles au monde».

MME WARDINI PRÊCHE L'UNITÉ DU CONSEIL : "C'est tous ensemble que nous réussirons à faire de Dakar une vraie belle ville"

À peine élue première femme maire de la capitale du Sénégal à la place de son mentor Khalifa Sall, Soham Wardini, ancienne Première adjointe depuis 2014, a tendu la main à ses deux concurrents malheureux du jour, Moussa Sy et Banda Diop qui ont obtenu respectivement lors de l'élection 13 et 11 voix, à se joindre à elle dans l'œuvre de construction de la ville de Dakar. «Aujourd'hui, ce qui compte c'est que, rassemblés dans nos différences et unis dans nos diversités, nous restons tous ensemble les yeux rivés sur l'avenir. En regardant dans la même direction au service exclusif des Dakarois. C'est tous ensemble que nous réussirons à faire de cette ville de Dakar une vraie belle ville» a lancé la nouvelle mairesse de Dakar avant d'insister à l'endroit de Moussa Sy qui avait annoncé la veille qu'il démissionnerait de son poste de deuxième adjoint au maire s'il n'est pas élu remplaçant de Khalifa Sall. «Moussa Sy, je suis ta mère, ne fais pas ce que tu as dit ce matin à la presse. Je te tends la main pour que tu viennes et qu'on travaille ensemble».

Banda Diop gèle ses activités dans Taxawu Dakar

Écrasé lors de l'élection du successeur de son mentor, Khalifa Sall, à la tête de la mairie de Dakar, Banda Diop qui est sorti troisième et dernier avec 11 voix, lors de ce scrutin derrière respectivement Soham Wardini, élue avec 66 voix, et Moussa Sy 13 voix, est resté sourd pour le moment à l'appel de la nouvelle patronne de Dakar. Lors d'une déclaration devant la presse à l'issue de son élection, l'ancienne première adjointe au maire de Dakar depuis 2014 avait lancé un appel à tous les Conseillers municipaux à se joindre à elle pour travailler dans l'intérêt des Dakarois. Mais quelques heures après sa défaite, le maire de la Patte d'Oie visiblement pas content du choix porté par ses camarades de la coalition Taxawu Dakar sur Mme Wardini a annoncé le gel de toutes ses activités politiques au sein de cette coalition fondée par Khalifa Sall. «Je félicite chaleureusement Mme Soham El Wardini qui succède Mr Khalifa Sall à la tête de l'exécutif municipal. Je lui souhaite un excellent magistère. Je remercie les collègues et tous mes soutiens qui m'ont accompagné dans cette exaltante expérience. Par la même occasion, je vous informe du gel de toutes mes activités politiques dans la coalition Taxawu Dakar», a posté sur sa page Facebook Banda Diop, candidat malheureux et accusé par les proches de Khalifa Sall de rouler pour le pouvoir de Macky Sall.

ÉLECTION DE MME WARDINI COMME MAIRE DE LA VILLE DE DAKAR : Même en prison, Khalifa plus puissant que Benno

Khalifa Ababacar Sall reste le maitre de Dakar. En prison depuis bientôt deux ans dans le cadre de la procédure de la caisse d'avance de la ville de Dakar initiée par le régime en place, Khalifa Ababacar Fall garde son influence intacte dans la capitale. A moins de six mois de la prochaine présidentielle, l'ex-maire de da la capitale qui a été révoqué par un décret présidentiel à la suite de la confirmation par la Cour d'appel de sa peine dans cette même affaire de la caisse d'avance vient d'infliger une nouvelle défaite historique au régime du chef d'État, Macky Sall. Cela, en parvenant le samedi 29 septembre dernier, à placer à la tête de la mairie de Dakar un de ses fidèles lieutenants comme successeur. Il s'agit de Mme Soham Wardini, première adjointe au maire de Dakar depuis 2014. Alors que sa coalition Taxawu Dakar était au bord de l'implosion du fait des fissures nées des candidatures de Banda Diop soupçonné par ses proches d'être à la solde du pouvoir en place et de Moussa Sy, tous deux membres de cette coalition fondée par Khalifa Sall, Mme Wardini, Première adjointe au maire de Dakar depuis 2014 et candidate désignée par Khalifa Sall pour lui succéder est parvenue à surclasser ses deux concurrents du jour, dès le premier tour du vote.

Après dépouillement, Mme Wardini a obtenu 64 voix sur les 90 votants alors que Moussa Sy est arrivé deuxième avec 13 voix et Banda Diop ferme la manche avec 11 voix. Cette élection s'est tenue en présence de l'actuel ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, maire de la commune de Yoff et conseiller municipal de Dakar. Il faut rappeler que c'est le troisième triomphe de Khalifa Sall à Dakar devant le pouvoir en place depuis 2014 après celles obtenues lors des locales de 2014 et les élections des membres du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct). Chez les partisans de l'ancien maire de Dakar révoqué, la victoire de Mme Wardini est accueillie comme une délivrance. Fortement mobilisés lors de cette journée de samedi, les «Khalifistes» ont commencé à jubiler quand le nombre de bulletins verts, couleur de Mme Wardini, a franchi la barre des 46 avec des cris de joie à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de délibération du Conseil municipal.