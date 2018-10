Cote d'Ivoire: Reprise du procès Gbagbo à la CPI - La parole à l'accusation

A la reprise du procès de Laurent Gbagbo et de son ex-ministre Charles Blé Goudé devant la cour… Plus »

Quand, dans quel délai ? On ne se sait pas et c'est un peu la méthode Coué. Pour eux, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est une certitude, l'ex-président ivoirien va être innocenté des crimes contre l'humanité dont on l'accuse. « Il va être libéré, affirme un militant, parce que le dossier est vide, parce que les accusations sont fausses ». « Il va être libéré », répète une responsable d'une association de femmes, parce que comme pour le procès de Simone Gbagbo les témoignages n'ont rien prouvé dans l'implication supposée de Gbagbo Laurent à propos du mitraillage de la RTI ou dans le bombardement du marché d'Abobo. Or, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été acquittée pour ces mêmes charges en assises à Abidjan, il y a bientôt deux ans. Il ne peut donc pas en être autrement pour son époux retenue à La Haye affirment les militants pro-Gbagbo. Des militants qui à Anono, mais aussi à Yopougon, où les jeunes FPI organisent des visionnages de ce débat contradictoire, attendent avec une confiance affichée l'issue des débats.

A Abidjan, au siège de l'ESD, plateforme de l'opposition où les débats à la CPI sont retransmis à la télévision, ce n'est pas la foule des grands jours. A Anono, on retrouve une cinquantaine de personnes, sympathisants, partisans et militants politiques du FPI, mais aussi des partis cousins de l'opposition. Dans la salle de projection du procès, il y a également des ex-cadres de l'administration comme l'ancien gouverneur de la BCEAO, Philippe-Henry Dacoury-Tabley ou Pierre Amondji, ex-gouverneur du district d'Abidjan. Tous n'ont qu'un seul mot à la bouche : « Gbagbo va être libéré ».

Dans son complet bleu, Laurent Gbagbo lui est resté impassible. L'ancien président qui a fait un petit sourire à son arrivée tout en saluant discrètement ses partisans. Ses soutiens s'étaient rassemblés très tôt ce matin devant la prison de Scheveningen, là où il est détenu. Ils étaient quelques centaines à avoir fait le déplacement en bus depuis Paris. Des militants très motivés qui dansaient et scandaient « Il n'a rien fait ». Des militants convaincus que la libération de leur champion est imminente et que cette semaine ici à La Haye sera décisive.

Avant cela, le procureur général James Stewart avait estimé que la chambre de première instance n'avait pas à se poser la question pour l'heure de l'insuffisance ou non de preuves. Cela ne pourra intervenir, selon lui, qu'à la fin du procès. Autrement dit, pour l'accusation, le procès doit aller à son terme et les accusés doivent présenter leur défense. Il ne faut pas faire droit aux requêtes d'abandon de charges, a donc estimé le procureur James Stewart. Un argumentaire qui n'a visiblement pas totalement convaincu le juge président.

