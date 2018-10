Guinée: Top 5 des plus grosses contre-vérités d'Alpha Condé

Alpha Condé lors d'un entretien avec des journalistes français à Conakry

C'est une violente interview d'une rare intensité qui s'est déroulée samedi 28 septembre dans l'émission Internationales et diffusée le lendemain dimanche sur TV5, Rfi et le journal Le Monde. Violent et agressif, comme à son habitude, Alpha Condé a piqué une vive colère noire au cours de l'entretien où il s'est régulièrement emporté.

L'homme au tempérament agressif a passé pendant toute la durée de l'entretien à s'en prendre à ses intervieweurs. Dans ses diatribes, le président guinéen n'a pas manqué de dire de contre-vérités. S'agit-il de l'effet de la colère ? Le chef de l'Etat ne maîtrise-t-il pas les sujets ? Est-il atteint de trouble de mémoire ? Tout porte à croire que l'ancien opposant historique a multiplié de grosses gaffes. Aminata.com a recensé au moins cinq contre-vérités ou erreurs pour ses proches.

5- Emmanuel Macron n'a pas 48 ans

Au cours de l'interview, le Chef de l'Etat n'a pas manqué de fustigé l'attitude de la France en vers le nouvel Etat qui a dit non au Général De Gaulle. Dans sa narration, Alpha Condé a invité les médias français à relater le rôle déstabilisateur du gouvernement français de l'époque contre le régime de Sékou Touré.

"Je fais remarquer que toute la classe politique guinéenne était unie, Sékou Touré, Barry Diawandou et Barry 3 se sont donnés la main pour appeler à voter non comme un seul homme. (... ), votre rôle aussi est de savoir est-ce que la France a eu un comportement correct à l'égard de la Guinée en 58 ? (... ) Il faut que la jeunesse française et la population française sachent ce qui s'est passé en 1958. Le Président Macron a 48 ans, il n'était pas né. Il ne connait pas (... )", a dit Alpha Condé. Pourtant, Macron est né en 1977, il a aujourd'hui 41 ans en 2018.

4- "80% de Guinéens sont analphabètes"

A une quarantaine de minutes de l'entretien, les échanges étaient houleux. Alpha Condé multiplie les empoignades contre nos confrères. Quand il dit que ce n'est pas à Rfi qu'il va présenter son bilan, notre consœur Sophie Malibeaux réplique : "vous n'êtes pas là seulement à parler à nous. Vous êtes conscient qu'il y a des Guinéens qui vous écoutent". Et Alpha Condé d'enchaîner : "non, 80% de la population ne comprend pas français. Donc, les paysans ne comprennent pas le français. Je suis en contact avec mon peuple, je n'ai aucun complexe". Selon les dernières statistiques citées par l'ancien ministre de l'alphabétisation, Bamba Camara, en 2013, 65% des Guinéens étaient analphabètes. Il est évident que vu les nombreuses campagnes d'alphabétisation ce chiffre a certainement chuté.

3- Les paysans guinéens ne maîtrisent pas les nouveaux outils

Lors de l'entretien, Alpha Condé n'a pas raté de défendre son bilan selon lui élogieux. Quand Françoise Joly lui dit que malgré des réformes la Guinée peine à décoller, le Chef de l'Etat est dans tous ses était, il cite l'exemple de l'agriculture où selon lui c'est à son arrivée que les paysans guinéens ont connu l'engrais. Plus loin, il ajoute que la Guinée est le deuxième pays africain après le Maroc où les paysans peuvent faire de commande de tracteurs et des engrais à partir de leur téléphone portable. Faux ! Dans un pays où les paysans sont en grande majorité analphabètes, l'utilisation des nouvelles technologies est loin d'être acquise.

2- Je m'adresse à mon peuple dans sa langue

Dans quelle langue Monsieur le Président ? La Guinée est un pays où la langue officielle est le français. Officiellement, il n'y a pas de deuxième langue. A Conakry, la langue soussou est largement parlée. Chaque région naturelle a sa langue majoritaire. Alpha Condé lui-même ne parle que le soussou et le Malinké. Il ne rien en poular et Guerzé. Quand l'opérateur économique Saliou Kegneko avait voulu le parler en Poular, le président de la République l'avait intimé avec insistance de parler en français car il ne comprend pas la langue peulhe. Donc, le peuple de Guinée n'a pas sa langue majoritaire à part la langue française.

1- La France a bel et bien commis de crimes

"La France n'a pas commis de crimes contre la Guinée", martèle Alpha Condé. Dire que la France n'a pas commis de crimes pendant la colonisation revient à profaner la mémoire des milliers de Guinéens qui ont été victimes de la barbarie du colonisateur français. Quand Christophe Châtelot du journal Le Monde le demande s'il s'attend à des excuses de la France, Alpha Condé répond qu'il n'y a pas eu de crimes. Le violent discours de Sékou Touré devant le Général De Gaulle illustre combien de fois les Guinéens voulaient sortir du joug colonial à cause notamment des méfaits meurtriers du colonialisme français.

