Gabon: Législatives au Gabon - Des opposants gabonais de France boudent un scrutin sans alternance en vue

« Nous voulons construire un Gabon loin de la fraude électorale. La souveraineté d'un Etat c'est aussi le respect des règles démocratiques. Ali Bongo n'acceptera jamais une cohabitation inédite à l'issue des élections législatives et locales. Et nous disons donc non à cette parodie d'élections », a lancé l'un des leaders du Mouvement la Voix de Mapanes à Paris, Papin Sika avec un haut-parleur pour que sa voix arrive plus loin au-delà du Trocadero.

A quelques jours du scrutin, les manifestants dénoncent des fraudes, scandant des slogans qui dénoncent le « vol des voix », « le bourrage des urnes au profit du PDG », et haussant une large banderole sur lequel on pouvait lire : « Ali Bongo n'est pas un démocrate ».

