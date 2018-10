Cameroun: Présidentielle - Dernière ligne droite sous haute tension

Aucun candidat n'a pour l'instant été en mesure de se rendre en meeting à Bamenda et Buéa à cause du conflit. Paul Biya, lui, dispose de l'armée et de l'administration pour l'y aider. Le sous-préfet de la ville de Buéa a ainsi ordonné la fermeture des entreprises et des débits de boissons, a l'occasion de cette visite. Il a également interdit les transports publics et privés.

Après le couvre-feu de 48 h imposé par les autorités, ce dimanche 30 septembre, les rues de Buéa se sont vidées. Les habitants qui n'ont pas fui ces dernières semaines sont désormais cloîtrés chez eux. Selon plusieurs témoins, seuls les militaires patrouillent dans les rues. Un déploiement sécuritaire massif qui n'a pas empéché quelques échauffourées entre sécessionnistes et forces de sécurité le 1er octobre. Dans la matinée, des tirs ont été entendus dans le quartier Great Soppo, ainsi qu'autour de la cathédrale, à Small Soppo, et au lieu-dit Sand-pit, selon plusieurs témoins.

