Cote d'Ivoire: Laurent Gbagbo sera-t-il acquitté ?

L'ex-chef d'Etat ivoirien, Laurent Gbagbo, a été entendu hier lundi à la Cour pénale internationale (CPI) sur une demande d'acquittement. Après plus de deux ans de procès, la défense estime que le procureur n'a pas été capable de prouver les accusations de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011. L'ancien président de la Côte d'Ivoire demande donc à la justice internationale à être acquitté et libéré de prison, après avoir passé sept ans en détention. En plus de la défense du premier ex-chef d'Etat remis à la CPI, celle de Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, fidèle à l'ancien président, a introduit une demande similaire. Il est, lui, accusé d'avoir été à la tête d'hommes ayant tué et violé des centaines de personnes dans le but de maintenir le président Gbagbo au pouvoir.

Que faut-il attendre de cette audience ? Laurent Gbagbo sera-t-il bientôt libéré ? La récente libération de l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo (RDC), Jean Pierre Bemba par la même CPI, a-t-elle inspiré les défenses de l'ex-chef de l'Etat ivoirien et de son « bras droit », Blé Goudé ? En tous les cas, malgré l'appel à 82 témoins, la présentation de milliers de documents et des centaines d'heures de vidéos, les avocats des deux hommes estiment que les éléments de l'accusation sont « insuffisants » pour prouver les charges « au-delà de tout doute raisonnable ». Si les avocats de l'Etat ivoirien voient en cette demande de non-lieu, « un coup de bluff qui n'abusera personne », avec la reprise, l'accusation souhaite que ce procès aille jusqu'à son terme, avec l'audition des témoins de la défense, parce que la chambre ne serait pas suffisamment expérimentée à statuer sur un non-lieu à ce stade du procès.

D'ores et déjà, il faut retenir que la décision de la CPI n'est pas attendue avant plusieurs mois. Les cinq jours de la semaine seront consacrés aux débats, chaque partie devant défendre sa position. Après quoi, trois scénarios se présentent à la CPI. La première est la confirmation des charges qui induit la poursuite du procès pendant à peu près deux ans où les avocats de la défense viendront présenter leurs témoins. Le deuxième scénario est l'acquittement partiel, consistant au retrait des poursuites sur un ou deux des chefs d'accusation et le dernier scénario est un acquittement total. Véritablement, la CPI joue sa crédibilité aux yeux du monde entier. Sinon, comment comprendre qu'après la libération de Jean Pierre Bemba, un autre accusé de la trempe de Laurent Gbagbo puisse être libéré sans que le procès n'aille jusqu'à terme. Les violences en Côte d'Ivoire ont fait plus de 3 000 morts en cinq mois, entre décembre 2010 et avril 2011, et la CPI doit conduire ce procès à bout pour situer au moins les responsabilités. Libérer Laurent Gbagbo et Blé Goudé reviendrait à laisser impunis ces 3 000 morts, même si les deux accusés jouissent de la présomption d'innocence.

En Côte d'Ivoire, les pro-Gbagbo sont confiants que leurs leaders seront acquittés, libérés et pourront regagner leur pays. L'effet d'onde qu'a fait cette demande ne se limite pas au camp Gbagbo. En effet, avec le chamboulement politique en cours au bord de la lagune Ebrié, une libération de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé finira de redistribuer les cartes politiques après le divorce déjà consommé entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié autour du parti le Rassemblement des houphouetistes (RHDP-unifié). Libéré, Laurent Gbagbo rejoindrait son épouse Simone Gbagbo qui vient de bénéficier, elle aussi, d'une amnistie présidentielle en août dernier après sept ans de détention. Cette étape est encore loin, sans oublier que l'accusation peut faire appel en cas d'acquittement de l'ancien président ivoirien. Il est au moins une certitude que cette demande de Laurent Gbagbo jette un nouveau pavé dans la marre de la Côte d'Ivoire, qui peine à se réconcilier avec elle-même, sept ans après la fin de la crise.