Mauritanie: L'opposition exige la libération de Biram Dah Abeid

Il rappelle que ce sit-in avait pourtant été programmé « depuis une semaine » et que leur but était simplement de « se présenter devant le Parlement » à son ouverture, pour faire passer leurs revendications.

Un acharnement dénoncé par les responsables et militants du mouvement Ira, dont la manifestation ce lundi a été « violemment dispersée » par les forces de police selon Abdallahi Imijine, l'un des organisateurs. « On a été frappés avec des grenades, il y a eu des blessés, qui sont partis à l'hôpital pour se faire soigner », témoigne le militant.

Députés de l'opposition et militants du mouvement antiesclavagiste IRA se sont assis devant l'Assemblée nationale, le 1er octobre. Ils réclament la sortie de prison du leader harratine et dénoncent un acharnement contre cette figure de la lutte contre l'esclavage et le racisme.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.