Congo-Kinshasa: Experts de l'ONU tués - Confusion et contradictions à l'audience

Pourtant, deux agents de l'Etat arrêtés dans le cadre de cette affaire, José Tshibuabua et Thomas Nkashama, n'ont toujours pas été présentés devant la justice et travaillent pour les services de renseignement. « S'ils sont arrêtés, ce n'est pas une arrestation arbitraire. S'ils sont arrêtés, cela veut dire que, tôt ou tard, ils seront présentés devant la justice » affirme Barnabé Kikaya à leur propos.

Si le diplomate admet que le processus sera « long », il souligne qu'il « avance » et « garantit que quiconque était impliqué dans ces meurtres fera face à la justice et sera puni de ses actes ».

Nouvelle audience et toujours de la confusion, ce 1er octobre. Les différents accusés ont été tour à tour appelés à la barre et se sont contredits, se sont accusés les uns les autres de mentir. Il faut dire que même la version des faits présentée par la justice militaire change sans cesse depuis le début de ce procès, le 5 juin 2017. Notamment depuis l'implication directe du général Mukuntu, l'auditeur général et numéro 1 du parquet militaire.

