Burkina Faso: Rentrée judiciaire 2018-2019 - Sous le signe de la responsabilité «sans faute» de l'Etat

Il est à noter que la rentrée judiciaire des juridictions est une tradition qui remonte depuis le 14ème siècle dont le premier discours a été prononcé par le cardinal de Bauvet en France. C'est une occasion qui permet à la famille judiciaire de se retrouver autour d'un thème technique ou d'actualité pour s'exhorter à mieux faire le travail pour l'année débutante. L'audience solennelle de rentrée judiciaire est effective sur toute l'étendue du Burkina Faso. Elle est unique et est organisée par la Cour de cassation, la Cour des comptes et le Conseil d'Etat.

Selon ses explications, l'Etat est «puissant» et peux refuser d'indemniser mais qui se soumet à la décision de justice et se comporte comme un citoyen lambda. Pour M. Coulibaly, la majeure partie de la population ne maîtrise pas le fonctionnement réel de la justice sauf celle qui a des dossiers dans les juridictions. C'est pourquoi, souligne-t-il, des campagnes de sensibilisation sont menées à travers toutes les régions du pays afin de faire comprendre à la population la nécessité de saisir les juridictions en cas de conflits en lieu et place de chercher à les régler à l'amiable.

